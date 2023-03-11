Alyona Alyona на емоціях висловилася після втечі відомого коміка за кордон: "Це несправедливо..."

Alyona Alyona

Реперша Alyona Alyona наголосила, що в неї накипіло, адже деякі культурні діячі скористалися перепусткою за кордон на кілька днів, але назад уже не повернулися.

Після гучного скандалу з коміком Андрієм Щегелем, який втік з України до Туреччини, українські артисти зіткнулися з новими розпорядженнями Міністерства культури та цифрової трансформації. Багатьох зараз перевірятимуть по-новому і не пускатимуть за кордон. Українська реп-виконавиця Alyona Alyona виступила зі зверненням на своїй сторінці в Інстаграм-Сториз.

Реперша наголосила, що в неї накипіло, адже деякі культурні діячі скористалися перепусткою за кордон на кілька днів, але назад уже не повернулися. Через це багатьом чесним артистам, котрі займаються благодійністю, стало важко виїжджати за кордон.

"Це несправедливо щодо чесних артистів. Зрадники мають бути покарані. Дуже сумно, що хтось використовує дозвіл від Мінкульту, а потім не повертається. Ще сумніше, що нас усіх закриють в Україні і ми більше не зможемо займатися благодійністю і говорити про Україну там, де потрібно", - зауважила Alyona Alyona.

Alyona Alyona закликала Мінкульт створити таке рішення з цього питання, яке задовольнить усіх. Тобто треба запровадити суворе покарання для артистів-зрадників, але справедливе рішення має бути для тих, хто справді займається благодійністю.

Як ще Politeka писала, що Alyona Alyona показала, як перетворилася із сільської дівчинки на зірку, відео.


Александра Павленко, politeka.net





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