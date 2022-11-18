Брітні Спірс заговорила про розваги з минулого і стурбувала заявами: "Якась плутанина"

Брітні Спірс

Скандально відома співачка Брітні Спірс заговорила про історії з минулого та отримала досить змішані коментарі.

Популярна американська співачка Брітні Спірс продовжує щодня висловлюватися з приводу життя батьків, сім'ї та своєї. Нерідко в мережі дивуються поведінці та незграбному вигляду артистки, яка чи не щодня показує те саме.

«Яка мала! Для мене вона виглядає так само, як і Кейт! Моя перша зустріч з Кейт була в Амстердамі… Я не зустрічалася з нею, я просто бачила її…. Це був Хелловін, і я була дурним ангелом! Я зробила свій ореол із гребаної вішалки з алюмінієвою фольгою. ?

Ми пішли, і вся команда опинилася в барі… і вгадайте, хто вийшов, поки я входила… Кейт» – поділилася Брітні спогадами.

У мережі обговорили звернення Спірс:

"Мені просто сумно. Перестаньте тиснути на неї і перестаньте робити з неї маріонетку... просто дайте їй жити...; Кейт схожа на Голді (а чи не навпаки); Я так боюся, що Брит матиме справжню голлівудську трагедію. Тут відбувається якась плутанина; Бріт, дитинко, ти вже публікувала цю історію».

Більшості кадрів Брітні від кількох днів до кількох тижнів, що непокоїть фанатів. Вони все частіше звертають увагу на те, як вона виглядає і що каже. Однак танці Спірс, що бентежать, не залишаються без уваги.


Дарина Силина, politeka.net





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