Брітні Спірс прикрилася "сердечками" і вирушила в танець перед переляканими людьми: "Будь ласка, зупинись"

Популярна артистка та співачка Брітні Спірс влаштувала на пляжі переполох своїми танцями.

Популярна американська співачка Брітні Спірс отримала свободу від деспотичного контролю над своїм життям від батька. Тепер артистка вільно виражається в Інстаграм і без сорому показує форми.

Багато шанувальників реагують досить позитивно на звичку співачки показувати себе у сміливих образах і не приховують свого подиву. Цього разу Спірс вирушила на пляж, де відкинула сором і без одягу танцювала на камеру.

«У людей на задньому плані буде історія, якою вони зможуть поділитися з майбутніми поколіннями; ? «Мем… я просто намагаюся отримати сертифікат підводного плавання»; Відкриття цієї програми небезпечне! ??‍??; Серця стають менше ?; Просто тому, що ви можете, не означає, що ви повинні; Ви маєте повне право зробити це, але не публікуйте це; Будь ласка, зупинись» - пишуть у мережі.

Також в Інстаграм Брітні впала з лайкою на своїх батьків і побажала їм горіти в пеклі.

«Не побажаю такого болю нікому! Неймовірно важко прийняти той факт, що моя сім'я зі мною все це зробила. І до кінця життя мені буде тяжко. А щодо моїх мами та тата, які сиділи склавши руки і ховали від мене каву по всьому будинку, щоб я не могла прокинутися від почуття, що я мертва, від свого страху… Я скажу це голосно і гордо. Я молюся, щоб ви обоє горіли в пеклі» - розповіла Брітні.