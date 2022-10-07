Брітні Спірс прикрилася "сердечками" і вирушила в танець перед переляканими людьми: "Будь ласка, зупинись"

Брітні Спірс

Популярна артистка та співачка Брітні Спірс влаштувала на пляжі переполох своїми танцями.

Популярна американська співачка Брітні Спірс отримала свободу від деспотичного контролю над своїм життям від батька. Тепер артистка вільно виражається в Інстаграм і без сорому показує форми.

Багато шанувальників реагують досить позитивно на звичку співачки показувати себе у сміливих образах і не приховують свого подиву. Цього разу Спірс вирушила на пляж, де відкинула сором і без одягу танцювала на камеру.

«У людей на задньому плані буде історія, якою вони зможуть поділитися з майбутніми поколіннями; ? «Мем… я просто намагаюся отримати сертифікат підводного плавання»; Відкриття цієї програми небезпечне! ??‍??; Серця стають менше ?; Просто тому, що ви можете, не означає, що ви повинні; Ви маєте повне право зробити це, але не публікуйте це; Будь ласка, зупинись» - пишуть у мережі.

Також в Інстаграм Брітні впала з лайкою на своїх батьків і побажала їм горіти в пеклі.

«Не побажаю такого болю нікому! Неймовірно важко прийняти той факт, що моя сім'я зі мною все це зробила. І до кінця життя мені буде тяжко. А щодо моїх мами та тата, які сиділи склавши руки і ховали від мене каву по всьому будинку, щоб я не могла прокинутися від почуття, що я мертва, від свого страху… Я скажу це голосно і гордо. Я молюся, щоб ви обоє горіли в пеклі» - розповіла Брітні.


Дарина Силина, politeka.net





Интересные новости
Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."
Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"
"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу
Пугачова продає свій замок у Підмосков'їПугачова продає свій замок у Підмосков'ї
"Ніби потрапила у минуле": Денисенко з "Кріпосної" вигуляла стильний образ в улюбленому місті"Ніби потрапила у минуле": Денисенко з "Кріпосної" вигуляла стильний образ в улюбленому місті
Блок рекламы


Похожие новости
Відомий співак розкрив, як Олег Винник допомогає Україні і де він зараз: "Передав йому мої вибачення"Відомий співак розкрив, як Олег Винник допомогає Україні і де він зараз: "Передав йому мої вибачення"
Вакарчук із "Океану Ельзи" захопив безстрашністю, побувавши під носом у окупантів: "Передаємо привіт..."Вакарчук із "Океану Ельзи" захопив безстрашністю, побувавши під носом у окупантів: "Передаємо привіт..."
Нового бойфренда Дорофєєвої попередили про небезпеку в Бангкоку: "Той, хто пив..."Нового бойфренда Дорофєєвої попередили про небезпеку в Бангкоку: "Той, хто пив..."
Денисенко з "Кріпосної" у тонкому пеньюарі зачарувала виглядом перед вікном: "Це кайф"Денисенко з "Кріпосної" у тонкому пеньюарі зачарувала виглядом перед вікном: "Це кайф"
Кайлі Дженнер у сукні з оригінальним декольте здивувала підтягнутою фігурою: "Ні, будь ласка..."Кайлі Дженнер у сукні з оригінальним декольте здивувала підтягнутою фігурою: "Ні, будь ласка..."
Горбунов назвав головну помилку Потапа, але виправдав його перед хейтерами: "Нехай спробує..."Горбунов назвав головну помилку Потапа, але виправдав його перед хейтерами: "Нехай спробує..."
Зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення рф: "Мені подзвонили..."Зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення рф: "Мені подзвонили..."
Батьки зірки "Танці зі зірками" Харлан п'ять місяців ночують під землею: "Якщо доведеться, постануть перед танками"Батьки зірки "Танці зі зірками" Харлан п'ять місяців ночують під землею: "Якщо доведеться, постануть перед танками"
Травма на все життя: Брітні Спірс заявила, що більше ніколи не виступатиме на сценіТравма на все життя: Брітні Спірс заявила, що більше ніколи не виступатиме на сцені
Тополя з "Антитіла" зізнався, що запитав у нього Ед Ширан перед спільним виступом: "Болить усе..."Тополя з "Антитіла" зізнався, що запитав у нього Ед Ширан перед спільним виступом: "Болить усе..."
Последние новости
Подгружаем последние новости