В Покровському монастирі заперечують причетність до церкви затриманого напередодні чоловіка

Житомирська єпархія Української Православної Церкви Московського партіархату заявила, що чоловік, якого затримала Служба безпеки України за підозрою у підбурюванні росіян до нападів на Україну, не є прислужником Спасо-Покровського жіночого монастиря Житомирської єпархії, та є “інвалідом з наявністю психічних розладів”.

Згідно з повідомленням інформаційного відділу УПЦ МП, чоловік не є прислужником монастиря, а потрапив до обителі після повномасштабного вторгнення РФ як переселенець. Також в монастирі поскаржилась, що ніхто з СБУ не звертався ані в монастир, ані до єпархіального управління із запитом, щоб уточнити чи дійсно затриманий ними має безпосереднє відношення до монастиря.

Водночас духівник Покровського монастиря заявив, що затриманий є інвалідом з наявністю психічних розладів: «У нього є і психічні, фізіологічні проблеми. Але про це ніхто не написав».