В Покровському монастирі заперечують причетність до церкви затриманого напередодні чоловіка
До того ж в УПЦ МП заявили, що він має “психічні розлади”, інформує
Житомирська єпархія Української Православної Церкви Московського партіархату заявила, що чоловік, якого затримала Служба безпеки України за підозрою у підбурюванні росіян до нападів на Україну, не є прислужником Спасо-Покровського жіночого монастиря Житомирської єпархії, та є “інвалідом з наявністю психічних розладів”.
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Водночас духівник Покровського монастиря заявив, що затриманий є інвалідом з наявністю психічних розладів: «У нього є і психічні, фізіологічні проблеми. Але про це ніхто не написав».