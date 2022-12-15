Солдати НАТО напередодні Різдва заспівали український "Щедрик" у засніженому лісі: відео

Солдати НАТО записали оригінальне вітання з прийдешнім Різдвом. Голосисті захисники та захисниці з Данії, Латвії, Іспанії та США заспівали знамениту на весь світ пісню "Щедрик", автором якої є український композитор Микола Леонтович, інформує Апостроф .

Військові виконали англомовну версію колядки – Carol of the Bells у засніженому лісі Латвії. Відповідне відео з'явилося на YouTube каналі військово-політичного альянсу.

"Багатонаціональна група солдатів із країн-союзників НАТО, включаючи Данію, Латвію, Іспанію та Сполучені Штати, співає класичну святкову композицію Миколи Леонтовича на слова Петра Вільховського у засніженому лісі у сільській місцевості Латвії", - йдеться в описі.

Музичне привітання відгукнулося у серцях багатьох слухачів. Українці у коментарях пишуть слова подяки за підтримку.

"Дякуємо з України", "Ця пісня для українських воїнів, захисників України та всієї Європи. Солдати НАТО солідарні з українцями. Дякую з України", "Вау! Українська пісня! Тепер оригінал, будь ласка", "З любов'ю з України", "Ця українська пісня прекрасна. Гарно співають. До перемоги та свободи України! Зі святом, НАТО", - пишуть слухачі.

Пісня "Щедрик" була написана Миколою Леонтовичем у 1901 році. Пізніше мелодія українця розтеклася по всьому світу: у 30-х роках "Щедрик" отримав англомовну версію Carol of the Bells, яку написав американець українського походження Пітер Вільховський. Донині це найулюбленіша різдвяна пісня не лише в Україні, а й у всьому світі.

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