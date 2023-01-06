Все залишилося в окупованій зоні: Маша Єфросиніна розповіла про бізнес чоловіка

У червні 2022 року чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв вступив до добровольчого загону, який прикріплений до ЗСУ. Рішення захищати Україну від окупантів бізнесмен ухвалив після втрати свого бізнесу, інформує Апостроф .

Про це українська телеведуча розповіла в інтерв'ю "Власть & Влащенко". Бізнес колишнього чиновника знаходиться на окупованих росіянами територіях. Наразі подружжя не знає, що з ним.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Його бізнес дуже постраждав. Майже все, що було збудовано після уходу з чиновницької діяльності, воно знаходилося в окупованій зоні. Ми нічого не знаємо, що з його бізнесом там, тому що це знаходиться у містах, які сьогодні повністю зруйновані", - поділилася Єфросиніна.

Маша додала, що єдине, що дало Тимуру сили не збожеволіти і якось жити з тим, що все втрачено в його 48 років, - це піти захищати Україну.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна під час повномасштабної війни живе на дві країни – Польщу та Україну. До Києва телеведуча приїжджає раз на місяць-півтора, щоб побачитися із чоловіком.

8-річний син пари Сашко разом із мамою телеведучої живе за кордоном, зіркова мама поки не готова забирати дитину до столиці.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina