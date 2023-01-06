Все залишилося в окупованій зоні: Маша Єфросиніна розповіла про бізнес чоловіка

У червні 2022 року чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв вступив до добровольчого загону, який прикріплений до ЗСУ. Рішення захищати Україну від окупантів бізнесмен ухвалив після втрати свого бізнесу, інформує Апостроф.

Про це українська телеведуча розповіла в інтерв'ю "Власть & Влащенко". Бізнес колишнього чиновника знаходиться на окупованих росіянами територіях. Наразі подружжя не знає, що з ним.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Його бізнес дуже постраждав. Майже все, що було збудовано після уходу з чиновницької діяльності, воно знаходилося в окупованій зоні. Ми нічого не знаємо, що з його бізнесом там, тому що це знаходиться у містах, які сьогодні повністю зруйновані", - поділилася Єфросиніна.

Маша додала, що єдине, що дало Тимуру сили не збожеволіти і якось жити з тим, що все втрачено в його 48 років, - це піти захищати Україну.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна під час повномасштабної війни живе на дві країни – Польщу та Україну. До Києва телеведуча приїжджає раз на місяць-півтора, щоб побачитися із чоловіком.

8-річний син пари Сашко разом із мамою телеведучої живе за кордоном, зіркова мама поки не готова забирати дитину до столиці.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina


Наталка Лавринець, Апостроф





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