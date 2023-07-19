Джордж Клуні закликав світ ліквідувати ПВК "Вагнер" та бізнес-імперію групи

Поки Амаль Клуні займається розслідуванням злочинів Росії в Україні, її чоловік Джордж теж не сидить склавши руки. Оскароносний актор є співзасновником організації The Sentry, яка прагне "вивести з ладу" багатонаціональні мережі, що отримують вигоду з воєн, репресій та клептократії. У колонці для видання The Economist Клуні спільно зі своїм колегою, правозахисником Джоном Прендегастом, попередив про вплив бізнес-імперії ПВК "Вагнер" та закликав Захід її ліквідувати, інформує Апостроф .

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За словами Клуні та Прендегаста, хоча статус та місцезнаходження Євгена Пригожина нині оповиті таємницею, бізнес-імперія "Вагнера" залишається великою. Саме нестабільність терористичної організації дає Америці та іншим країнам Заходу протистояти використанню Росією цієї сили.

"Група дозволила Росії розширити свій вплив на нестабільні держави, особливо в Африці. Центральноафриканська Республіка (ЦАР) - це місце, де методи "Вагнера" можна побачити найбільш повно. У ЦАР "Вагнер" створив посібник із захоплення уряду, використовуючи до неподобства просту угоду: захист режиму в обмін на концесії на видобуток корисних копалин. "Вагнер" допоміг президенту країни Фостену-Арканжу Туадере набрати, навчити та озброїти паралельну армію, призначену для захисту проросійського режиму, і вона використала масове насильство, щоб придушити опозицію та отримати контроль над великими гірськовидобувними ресурсами, - говориться у колонці. - Коли лідери ЦАР надали ліцензію на грабіж, "Вагнер" використав терор, щоб приватизувати та виснажити мінеральні багатства країни, отримуючи оплату золотом та кривавими алмазами".

Джордж Клуні та Джон Прендегаст

Фото: Getty Images

Коли співробітники The Sentry допитали солдатів з підпорядкування "Вагнера" в ЦАР, ті зізналися, що росіяни навчали їх тортурам - відрізати руки та ноги, виривати нігті, душити та спалювати людей живцем. За словами Клуні, цей терор допомагає Росії розширити свій вплив у світі.

"Цей підхід одночасно створює набір "дійних корів" на чорному ринку, поки санкції, пов'язані з Україною, обмежили доступ Росії до іноземної валюти та світових ринків, - йдеться у публікації. - "Вагнер" залишається економічно ефективним способом для Росії розширити свій вплив. Домовленості групи надто прибуткові, щоб Росія та її авторитарні союзники могли їх змінити”.

За словами Клуні та Прендегаста, американських санкцій щодо пов'язаних із "Вагнером" компаній недостатньо.

"Америка, Європейський союз та інші союзники мають зосередитися на тому, щоб притягнути "Вагнер" до фінансової та юридичної відповідальності. Вони мають створити спеціальну коаліцію, спрямовану на демонтаж бізнес-імперії угруповання, спираючись на уроки аналогічних зусиль проти "Ісламської держави" та "Аль-Каїди"", - пишуть засновники The Sentry.

Міжнародну спільноту також закликали розслідувати військові злочини, які чинили "вагнерівці", у судовому порядку переслідувати виконавців та пов'язаних із ними лідерів режимів.

"Настав час створити міру відповідальності за цю жорстоку модель захоплення держав і активно протистояти її розширенню. Як би не мутувала вагнерівська загроза, міжнародне співтовариство має визначити її майбутнє", - заявив Клуні.