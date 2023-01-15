"Завжди живий": "Пташка" з "Азовсталі" довела до сліз кадрами з коханим, якого втратила

Катерина Поліщук, Пташка

Відома на всю Україну захисниця Маріуполя із позивним "Пташка" поділилася відео з коханим, якого втратила на війні.

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук, яка пережила російський полон, з позивним "Пташка", яка вразила українців своїм співом, поділилася в тік-току кадрами з життєрадісним хлопцем-військовим. Це коханий Каті, який загинув на війні.

У ролику "Пташка" зібрала зворушливі кадри військових буднів її коханого та побратимів, на яких вони посміхаються, радіють і з гордо піднятою головою несуть службу. Кожен кадр Катя підписала ніжними словами, звертаючись до свого загиблого коханого. "Мій друг. Мій охоронець. Моя надія. Моя віра. Мій побратим. Мій сон. Моє тепло. Мій захист", - писала Поліщук.

А у підписі до публікації залишила кілька слів: "Моя сила. Найкращий друг і побратим. Завжди живий. Помщу". А користувачі не пройшли повз нього і почали коментувати відео, залишаючи "Пташці" слова підтримки.

Зазначимо, що 21-річна парамедик із Тернополя Катя Поліщук, яку окупанти називали снайперкою, була у полоні з травня по вересень 2022 року. Її та ще 215 українців вдалося обміняти 22 вересня 2022 року. Як відомо, "Пташка" стала однією з легенд оборони заводу "Азовсталь" завдяки неймовірній мужності та оптимізму на тлі обстрілів, смертей побратимів та дефіциту їжі. Її ніжний і душевний голос не раз ставав справжнім "променем світла" у темних підвалах оточеного комбінату.

@sametaptashka

Моя сила. Найкращий друг та побратим. Завжди живий. Помщу

? Bre Petrunko - Dabro remix


Галина Струс, politeka.net





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