Дружина переможця "Голос країни" Сасанчина після лікарні здивувала кадрами з донькою: "Я вже боюсь обертатись!"

Іванка Сасанчин

Дружина переможця шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина показала, як підросла їхня донька.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна розмістила зворушливий пост, у якому розповіла, що маленькій Елізабет уже виповнилося 9 місяців, а також показала милі фото з дитиною на руках.

"А ось і фото які вдалось нам зробити? 9 місяців. Ало… як так швидко? Я не розумію! Час, ти куди так швидко біжиш? Я не встигаю насолоджуватись її дитинством. Я вже боюсь обертатись! Бо обернусь один раз і їй вже 20 буде?. 9 місяців пройшли як одна секунда, як найкраща секунда мого життя??", — зізнається обраниця Сасанчина.

Відзначимо, напередодні Іванці та Роману довелося викликати швидку для Елізи. Молода матуся розповідала, що в лікарню вони потрапили, тому що у їхньої донечки три дні була висока температура. На третій день її вдалося остаточно збити, але в дитини почалися дуже сильні коліки. Виявилося, що в крихітки є проблеми зі шлунком та кишківником, тому Іванна з Елізабет провела декілька днів у лікарні.

Шанувальники зіркового сімейства Сасанчиних в коментарях приєднуються до привітань: "Вітаю. Не хворійте. Люблю ?", " Дуже гарні дівчатка. Насолоджуйтесь, бо час невплинний?", " Хай росте здоровою дівчинкою", "Красунечки? а платтячка які".


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"Мері-Кейт та Ешлі Олсен зробили рідкісний вихід у світ: як зараз виглядають актриси фільму "Двоє: Я та моя тінь"
Моніка Беллуччі в ідеальній чорній сукні з драпіруванням підкреслила апетитні формиМоніка Беллуччі в ідеальній чорній сукні з драпіруванням підкреслила апетитні форми
"Він просто про це не говорить": продюсер Полякової розкрив, що після повернення в Україну задумав Макс Барських"Він просто про це не говорить": продюсер Полякової розкрив, що після повернення в Україну задумав Макс Барських
Дочка Моніки Беллуччі в панчохах і прозорій мереживній сукні захопила дорослим зовнішнім виглядомДочка Моніки Беллуччі в панчохах і прозорій мереживній сукні захопила дорослим зовнішнім виглядом
Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."Дочка Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку, не залишивши українців байдужими: "Неймовірна..."
Блок рекламы


Похожие новости
"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу"Не можеш їсти, говорити": Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу
Дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук розповіла про труднощі своїх зйомок: "Сил немає, але мейк такий гарний"
Боєць ЗСУ втратив усю родину після ракетного удару у Дніпрі, фото: "Вижив лише домашній улюбленець"Боєць ЗСУ втратив усю родину після ракетного удару у Дніпрі, фото: "Вижив лише домашній улюбленець"
Дружина Джорджа Клуні у золотій сукні з бахромою у стилі 20-х років відвідала вечірку у Нью-ЙоркуДружина Джорджа Клуні у золотій сукні з бахромою у стилі 20-х років відвідала вечірку у Нью-Йорку
Дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук вразила нескромним декольте на зйомках: "Таке творить!"Дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук вразила нескромним декольте на зйомках: "Таке творить!"
MamaRika з родиною возз'єдналася зі «старшим сином» після довгої розлуки: зворушливі кадри з ОдесиMamaRika з родиною возз'єдналася зі «старшим сином» після довгої розлуки: зворушливі кадри з Одеси
"Одразу стали допомагати ЗСУ": Тарабарова назвала українських зірок, які вразили її після вторгнення рф"Одразу стали допомагати ЗСУ": Тарабарова назвала українських зірок, які вразили її після вторгнення рф
"Повний треш": MamaRika поскаржилася на низку нещасть за кордоном після повернення в Україну"Повний треш": MamaRika поскаржилася на низку нещасть за кордоном після повернення в Україну
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук у шкірі здивувала зухвалим образом: "Королева"Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук у шкірі здивувала зухвалим образом: "Королева"
Дружина продюсера "Квартал 95" схвилювала нескромними образами з молоденькою подружкою: "Нашу гарячу ніч..."Дружина продюсера "Квартал 95" схвилювала нескромними образами з молоденькою подружкою: "Нашу гарячу ніч..."
Последние новости
Подгружаем последние новости