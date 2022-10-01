Дружина переможця "Голос країни" Сасанчина після лікарні здивувала кадрами з донькою: "Я вже боюсь обертатись!"

Дружина переможця шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина показала, як підросла їхня донька.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна розмістила зворушливий пост, у якому розповіла, що маленькій Елізабет уже виповнилося 9 місяців, а також показала милі фото з дитиною на руках.

"А ось і фото які вдалось нам зробити? 9 місяців. Ало… як так швидко? Я не розумію! Час, ти куди так швидко біжиш? Я не встигаю насолоджуватись її дитинством. Я вже боюсь обертатись! Бо обернусь один раз і їй вже 20 буде?. 9 місяців пройшли як одна секунда, як найкраща секунда мого життя??", — зізнається обраниця Сасанчина.

Відзначимо, напередодні Іванці та Роману довелося викликати швидку для Елізи. Молода матуся розповідала, що в лікарню вони потрапили, тому що у їхньої донечки три дні була висока температура. На третій день її вдалося остаточно збити, але в дитини почалися дуже сильні коліки. Виявилося, що в крихітки є проблеми зі шлунком та кишківником, тому Іванна з Елізабет провела декілька днів у лікарні.

Шанувальники зіркового сімейства Сасанчиних в коментарях приєднуються до привітань: "Вітаю. Не хворійте. Люблю ?", " Дуже гарні дівчатка. Насолоджуйтесь, бо час невплинний?", " Хай росте здоровою дівчинкою", "Красунечки? а платтячка які".