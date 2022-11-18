Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали: "Ну просто нова ВІА Гра"

Jerry Heil вдалося зустрітися зі своїми колегами співачкою KOLA (Анастасія Прудіус) та репершою Alyona Alyona.

Як повідомляє Politeka.net , в Україні обрали 10 учасників Нацвідбору на "Євробачення-2023", серед фіналістів виявилася співачка Jerry Heil, яка зараз навчається у США . Окрім того, вона дає там благодійні концерти. В рамках одного з них їй вдалося зустрітися зі своїми колегами співачкою KOLA (Анастасія Прудіус) та репершою Alyona Alyona. Вони скористалися можливістю і заспівали разом. Ролик з'явився у Instagram Jerry Heil.

Зокрема, співачки зібралися разом та заспівали українську народну пісню "Ой на Горі Два Дубки". Знамениті українки вибрали повсякденне зручне вбрання. Jerry Heil позувала в яскравому жовтому світшоті з принтом та спортивними штанами, Alyona Alyona приміряла червоний світшот та сірі штани, а KOLA вибрала довгий светр та джинси в тон.

"Вперше за довгий час ми зустрілися на репетиції і заспівали разом не дистанційно, а офлайн. А вже сьогодні, рідні наші, ми побачимось з вами на концерті у першому місті Seattle, у рамках туру Північною Америкою", - підписала відео Jerry Heil.

Користувачі мережі похвалили артисток і подарували їм кілька яскравих компліментів: "Ну просто нова ВІА Гра", "Дуже добре у вас виходить дівчинки! Слава Богу за вас, дорогі", "Любила співати цей твір у дитинстві, молодці, красиво та позитивно", "Файні".