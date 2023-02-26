Бред Пітт з'явився на публіці з 30-річною обраницею: як виглядає нова дівчина актора

Голлівудський актор Бред Пітт більше не приховує стосунків із 30-річною фітнес-тренером Інес де Рамон, з якою останні місяці часто з'являється на публіці. Днями пара була помічена у відомому паризькому ресторані Fouquet's на Єлисейських Полях. Бред та Інес насолоджувалися вечерею в компанії друзів.

Бред Пітт з'явився на публіці з 30-річною обраницею: як виглядає нова дівчина актора

Нова дівчина 59-річного актора обрала для виходу у світ сріблясту сукню на тоненьких бретельках із глибоким декольте та відповідні прикраси. Брюнетка розпустила своє довге волосся, а з прикрас на ній видніються довгі сережки та кольє з діамантами.

Ні Бред Пітт, ні де Рамон не поспішають офіційно заявляти про свої стосунки на публіку. Однак ходять чутки, що між парою все серйозно, адже актор уже навіть познайомив нову дівчину зі своїми дітьми від Анджеліни Джолі.

Exclusif : Brad Pitt et sa petite amie In?s de Ramon au Fouquet’s des Champs ?lys?es, apr?s la c?r?monie des C?sar. #Cesar2023 #bradpitt pic.twitter.com/QZB6N72kxE

— Paris Match (@ParisMatch) February 25, 2023

Друг Бреда Пітта актор Джордж Клуні прокоментував його роман із Інес. Клуні вважає, що Бред "нарешті знайшов когось, про кого можна дбати" після багатьох років напружених стосунків та розлучення з Анджеліною Джолі.

Бред Пітт з'явився на публіці з 30-річною обраницею: як виглядає нова дівчина актора

Вперше про роман Пітта з Інес де Рамон стало відомо восени 2022 року. Зіркова пара разом зустрічала Новий 2023 рік і близькі пари про їхні стосунки вже знають.

Раніше повідомлялося, що 16-річна дочка Аджеліни Джолі та Бреда Пітта змінила імідж.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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