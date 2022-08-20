Тоня Матвієнко заявила, що у неї немає грошей, але відмовилася працювати прибиральницею

Тоня Матвієнко до 24 лютого проживала з родиною у будинку своєї матері Ніни Матвієнко. Після початку повномасштабної війни співачка виїхала до Португалії, а потім до Великобританії. Співачка заявила, що не має грошей, але відмовилася працювати прибиральницею.

Українська зірка разом із дочками сховалась від бойових дій за кордоном. Тоня Матвієнко зізналася, що її матеріальне становище залишає бажати кращого.

Поп-діва розповіла, що у Великій Британії отримала пропозицію про працевлаштування. Проте вакансія її не влаштувала. Тоня повідомила, що зареєструвалася у центрі зайнятості, де їй порадили влаштуватися прибиральницею.

"Запропонували прибиральницею бути. Сказала, що не можу, у мене алергія", - нарікала Матвієнко.

Дочка народної артистки України наголосила, що їй та її рідним доводиться несолодко. Вона планує знайти роботу, щоб повернути заробіток, втрачений через напад рашистів. Представники шоу-бізнесу, як відомо, зараз втратили гонорари, оскільки не виступають на корпоративах і не дають масштабних концертів на гастролях.

"Я молода, мамі треба допомагати. У нас вдома три артисти, а концерти лише благодійні. Просто немає навіть грошей літати один до одного", - відмітила Матвієнко у програмі ЖВЛ на телеканалі ТЕТ.

Нагадаємо, Тоня одружена з музикантом Арсеном Мірзояном. Він лишився в Україні. Обранець Матвієнко займається волонтерською діяльністю.

Напередодні колега Тоні Матвієнко Тіна Кароль уперше після початку повномасштабної війни влаштувала фотосесію на природі. Співачка позувала без макіяжу.