Тоня Матвієнко заявила, що у неї немає грошей, але відмовилася працювати прибиральницею

Тоня Матвієнко до 24 лютого проживала з родиною у будинку своєї матері Ніни Матвієнко. Після початку повномасштабної війни співачка виїхала до Португалії, а потім до Великобританії. Співачка заявила, що не має грошей, але відмовилася працювати прибиральницею.

“Просто немає грошей“: Тоня Матвієнко відмовилася працювати прибиральницею у Великобританії

Українська зірка разом із дочками сховалась від бойових дій за кордоном. Тоня Матвієнко зізналася, що її матеріальне становище залишає бажати кращого.

Поп-діва розповіла, що у Великій Британії отримала пропозицію про працевлаштування. Проте вакансія її не влаштувала. Тоня повідомила, що зареєструвалася у центрі зайнятості, де їй порадили влаштуватися прибиральницею.

"Запропонували прибиральницею бути. Сказала, що не можу, у мене алергія", - нарікала Матвієнко.

“Просто немає грошей“: Тоня Матвієнко відмовилася працювати прибиральницею у Великобританії

Дочка народної артистки України наголосила, що їй та її рідним доводиться несолодко. Вона планує знайти роботу, щоб повернути заробіток, втрачений через напад рашистів. Представники шоу-бізнесу, як відомо, зараз втратили гонорари, оскільки не виступають на корпоративах і не дають масштабних концертів на гастролях.

"Я молода, мамі треба допомагати. У нас вдома три артисти, а концерти лише благодійні. Просто немає навіть грошей літати один до одного", - відмітила Матвієнко у програмі ЖВЛ на телеканалі ТЕТ.

Нагадаємо, Тоня одружена з музикантом Арсеном Мірзояном. Він лишився в Україні. Обранець Матвієнко займається волонтерською діяльністю.

Напередодні колега Тоні Матвієнко Тіна Кароль уперше після початку повномасштабної війни влаштувала фотосесію на природі. Співачка позувала без макіяжу.


Ловіцька Леся, Тудей





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