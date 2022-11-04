Шер з'явилася під руку з бойфрендом, який на 40 років її молодший

Їй було 40 років, коли він народився. Американська співачка Шер потрапила до об'єктивів папараці в Західному Голлівуді під руку зі своїм молодим бойфрендом.

На 40 років молодший: Шер зробила рідкісний вихід у світ зі своїм молодим бойфрендом

76-річна виконавиця Шер та 36-річний музичний продюсер Олександр Едвардс пройшлися під руку разом, виходячи з популярного зіркового ресторану "У Крейга". Пізніше їх помітили прямуючими до голлівудського клубу, щоб завершити вечір разом.

Можна було б подумати, що Шер та Едвардс просто проводять час разом, і між ними немає романтичних стосунків. Але одне фото змусило публіку думати саме про роман. Коли пара сіла в авто, супутник співачки ніжно поцілував її руку.

На 40 років молодший: Шер зробила рідкісний вихід у світ зі своїм молодим бойфрендом

На 40 років молодший: Шер зробила рідкісний вихід у світ зі своїм молодим бойфрендом

Раніше продюсер зустрічався з моделлю Ембер Роуз, яка народила від нього сина, і публічно звинуватила у тому, що за час стосунків він зрадив її з 12 жінками.

На 40 років молодший: Шер зробила рідкісний вихід у світ зі своїм молодим бойфрендом

На 40 років молодший: Шер зробила рідкісний вихід у світ зі своїм молодим бойфрендом

Шанувальники неоднозначно прийняли новини про роман Шер із чоловіком на 40 років молодшим. Деякі розкритикували її, інші були здивовані, а треті захопилися її зовнішнім виглядом та успіхом.

"Де феміністки, які весь час скаржаться, коли чоловік сильно старший за свою партнерку?", "Старі люди займають важливе місце в суспільстві. Ми повинні дбати про них, а не залишати їх у будинку для літніх людей. Вітаю Олександра з його благодійною діяльністю. Який він щедрий і добрий", "Лол, їй було 40, коли він народився", "Пам'ятаю, коли вона була молодша, всі сміялися над нею через її численні операції… хто зараз сміється?? Вона виглядає неймовірно! Вперед, Шер!", "Він зраджував Роуз, хоча б не було так з Шер", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, 76-річна Шер у легінсах та з глибоким декольте приголомшила публіку - фігура як у молодої дівчини.


Анастасия Березовская, Тудей





Интересные новости
Меган Фокс захейтіли в мережі за костюм нескромної черниці на Хелловін, що принижує жінок і віруМеган Фокс захейтіли в мережі за костюм нескромної черниці на Хелловін, що принижує жінок і віру
Блондинка з "Жіночого кварталу" вийшла з декрету, вразивши виглядом: "Нарешті я в строю"Блондинка з "Жіночого кварталу" вийшла з декрету, вразивши виглядом: "Нарешті я в строю"
Дженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фотоДженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фото
"Просто вогонь": Саніна з The Hardkiss захопила образом у синьо-жовтих тонах, фото"Просто вогонь": Саніна з The Hardkiss захопила образом у синьо-жовтих тонах, фото
Шерон Стоун діагностували рідкісну пухлину - понад місяць піде на лікуванняШерон Стоун діагностували рідкісну пухлину - понад місяць піде на лікування
Блок рекламы


Похожие новости
Бардаш, який зрадив Україну, раптом зателефонував колишньому підопічному Wellboy: "Я його заблокував..."Бардаш, який зрадив Україну, раптом зателефонував колишньому підопічному Wellboy: "Я його заблокував..."
"Данилко в жюрі!": що відомо про фінал Нацвідбору "Евробачення", який відбудеться набагато раніше"Данилко в жюрі!": що відомо про фінал Нацвідбору "Евробачення", який відбудеться набагато раніше
Вдягнув перуку та вуса, щоб не впізнали: чоловік позбавив життя дитини, відеоВдягнув перуку та вуса, щоб не впізнали: чоловік позбавив життя дитини, відео
Камінська з "НеАнгелів" після низки скандалів спробувала виправдатися: "Заробила за 15 років ротом..."Камінська з "НеАнгелів" після низки скандалів спробувала виправдатися: "Заробила за 15 років ротом..."
Влад Яма, який втік у США, заговорив про трагедію в рідному місті: "З Америки воно ж краще видно"Влад Яма, який втік у США, заговорив про трагедію в рідному місті: "З Америки воно ж краще видно"
Син відомого російського співака, який рвався воювати, обурився отриманій повістці: "Терпіти не можу…"Син відомого російського співака, який рвався воювати, обурився отриманій повістці: "Терпіти не можу…"
Дорофєєва дорікнула Ілона Маска, який відзначився новим постом про Україну: "Як тобі таке..."Дорофєєва дорікнула Ілона Маска, який відзначився новим постом про Україну: "Як тобі таке..."
У Чернівцях ліквідували педофіла, який убив патрульну: фотоУ Чернівцях ліквідували педофіла, який убив патрульну: фото
Дружина Пола Маккартні підкорила зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ - виглядає на 20 років молодшоюДружина Пола Маккартні підкорила зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ - виглядає на 20 років молодшою
«Плакав в трубку»: Потап назвав ім’я відомого російського актора, який йому дзвонив«Плакав в трубку»: Потап назвав ім’я відомого російського актора, який йому дзвонив
Последние новости
Подгружаем последние новости