Шер з'явилася під руку з бойфрендом, який на 40 років її молодший

Їй було 40 років, коли він народився. Американська співачка Шер потрапила до об'єктивів папараці в Західному Голлівуді під руку зі своїм молодим бойфрендом.

76-річна виконавиця Шер та 36-річний музичний продюсер Олександр Едвардс пройшлися під руку разом, виходячи з популярного зіркового ресторану "У Крейга". Пізніше їх помітили прямуючими до голлівудського клубу, щоб завершити вечір разом.

Можна було б подумати, що Шер та Едвардс просто проводять час разом, і між ними немає романтичних стосунків. Але одне фото змусило публіку думати саме про роман. Коли пара сіла в авто, супутник співачки ніжно поцілував її руку.

Раніше продюсер зустрічався з моделлю Ембер Роуз, яка народила від нього сина, і публічно звинуватила у тому, що за час стосунків він зрадив її з 12 жінками.

Шанувальники неоднозначно прийняли новини про роман Шер із чоловіком на 40 років молодшим. Деякі розкритикували її, інші були здивовані, а треті захопилися її зовнішнім виглядом та успіхом.

"Де феміністки, які весь час скаржаться, коли чоловік сильно старший за свою партнерку?", "Старі люди займають важливе місце в суспільстві. Ми повинні дбати про них, а не залишати їх у будинку для літніх людей. Вітаю Олександра з його благодійною діяльністю. Який він щедрий і добрий", "Лол, їй було 40, коли він народився", "Пам'ятаю, коли вона була молодша, всі сміялися над нею через її численні операції… хто зараз сміється?? Вона виглядає неймовірно! Вперед, Шер!", "Він зраджував Роуз, хоча б не було так з Шер", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, 76-річна Шер у легінсах та з глибоким декольте приголомшила публіку - фігура як у молодої дівчини.