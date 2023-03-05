Чоловік одружився одразу з чотирма жінкам, кадри сімейства: "виховують 15 дітей"

Чоловік одружився одразу з чотирма жінкам, кадри сімейства: "виховують 15 дітей"

Чоловік одружився з чотирма жінками, сім'я виховує 15 дітей.

Як пише "Mirror", на ранчо Рокленд, штат Юта, Абель Моррісон та його чотири дружини віруючі фундаменталістської громади мормонів, яка заснована у 1977 році, щоб дати можливість своїм членам вільно сповідувати свою релігію, що включає полігамний шлюб.

Молода дружина Абеля 22-річна Менна Барлоу Моррісон розповідає, що добровільно погодилася вийти заміж, адже сама росла в полігамній родині і її батько мав трьох дружин і 40 дітей.

Тепер Менна живе з Абелем Моррісоном, його іншими подружжям Сьюзі, Бет і Маріною та їх 15 дітьми.

Дівчина каже, що через свою полігамну сім'ю вона стикається з нерозумінням у суспільстві, але визнає, що проблеми в сім'ї існують через складність "поділити" чоловіка.

"Хотілося б, щоб більше людей розуміли, що ми самі обираємо такий спосіб життя, і ми щасливі. Ми намагаємося долати свої людські труднощі, вчимося ділитися та маємо багато дітей. Кожен багатодітний шлюб у наших публічних фундаменталістських колах укладається за взаємною згодою", - каже Менна.


Юлія Олександренко, politeka.net





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