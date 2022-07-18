Володимира Дантеса в Ізраїлі звинуватили у розпалюванні ненависті до росіян

Український виконавець Володимир Дантес, якому приписують роман із Дашею Кацуріною, розповів про нейприємний інцидент, що трапився із ним під час виступу в Ізраїлі. За словами артиста, на благодійний концерт в підтримку України прийшло багато людей, хто з'явився на заході із синьо-жовтою символікою, демонструючи таким чином солідарність із нашою країною. Однак були й ті, хто на концерті в Хайфі почав заявляти, що українські артисти розпалюють ненависть до росіян, інформує Апостроф .

Детальніше про це Дантес розповів у своєму блозі в Instagram. Він заявив, що на наступний день після так званих "гнівних заяв" в ізраїльському місті ще й прошли мітинги в підтримку громадян РФ , яких нібито "притісняють".

Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Нещодавно в Тель-Авіві відбувся концерт в рамках благодійного туру "Доброго Вечора Ми З України". Дуже багато людей пришли підтримати. Всі з українською символікою та прапорами. Це неймовірна сила. Я вдячний кожному, ваші голоси, очі і енергія - це щось неймовірне", - подякував співак людям, які висловили підтримку Україні.

Далі він звернувся до "ображених" росіян та заявив, що карма дуже швидка та сильна, і вже наздоганяє тих, хто підтримує вбивства мирних українців:

"На наступний день ми виступали в Хайфі, і туди почали надходити листи, що ми розпалюємо ненавість до росіян. Серйозно?! А ще через день там пройшли мітинги в підтримку тих, кого притісняють. Ну, розумієте, ми виступаємо, збираємо гроші для України, підтримуємо і спілкуємося з тими, хто змушений був тимчасово переїхати. Нагадуємо світу, що війна триває і треба продовжувати робити все що тільки можна задля перемоги України, приводимо факти, показуємо те що відбувається в країні…. А після терористичного нападу в Вінниці вони (росіяни) роблять мітинг, що їх притисняють і ненавидять.. Як то кажуть "karma is a b*tch". Вона дуже швидка і сильна. Кожного дожене".

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Ось як на цю ситуацію відреагували користувачі мережі:

"Русофобія все ж недостатня", "Соромно за цей мітинг у Хайфі! Але, дякувати Богу, там було "3 каліки", на відміну від мітингів на підтримку України, на які приходять тисячі!", "Вова все ок, там їх було стільки, що на пальцях можна порахувати! Десь гавкають, а сміливості немає щоб вийти", "Вони опереджають події, бо наче це якійсь план, а ми заручники обставин", "Наздожене, ще й як!!!! Гарну справу робите!", "Підтримка дуже важлива, а нелюди бісяться", "Вова, я вас благаю, це вийшли ті, хто в Ізраїлі найголосніше кричать, як добре на батьківщині, в Росії, і як їм тут все погано, при тому так само сидять в Ізраїлі і не поспішають їхати "на свою батьківщину". Таки ми про них чули і не сприймаємо їх серйозно. І вам не варто", - висловилися люди у коментарях.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Фото: instagram.com/vladimirdantes