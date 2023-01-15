Валюху зі "Сватів" після зникнення звинуватили в алкоголізмі: "Огидно!"

Тетяна кравченко, валюха зі сватів, скрін

Садальський вважає, що Кравченку начхати на своїх шанувальників та колег, тому вирішив представити свою думку щодо поведінки актриси.

Зірка «Сватів» Тетяна Кравченко нещодавно потрапила до скандальної історії. Деякий час вона не виходила на зв'язок, тоді як артистка мала відіграти роль у виставі. На постановку вона не приїхала, на дзвінки не відповіла.

Режисерам терміново довелося терміново шукати заміну актрисі, що було дивно, адже раніше Кравченко ніколи не пропадала і завжди з'являлася на сцені. Тим часом колеги актриси забили на сполох. Пропонували навіть зламати двері її будинку, щоб зрозуміти, чи жива вона. Але від цієї ідеї відмовились.

Згодом з'явилися чутки, що Тетяна закрилася у квартирі та тяжко переживала смерть близької людини. Кравченко спростувала цю інформацію, повідомивши, що відмовилася від участі у постановці через партнера Станіслава Садальського.

Сам артист у відповідь звинуватив артистку в алкоголізмі, розмістивши на своїй сторінці в соцмережі її знімок із пляшкою.

Кравченко висловила свою думку: «Тиражування міфів про мою алкогольну залежність огидно. За весь час моєї довгої акторської кар'єри в театрі та кіно я не зірвала ні репетиції, ні вистави, ні зйомки», – відповіла актриса.

«Тетяна Едуардівна намагається вдавати, що їй 3 роки, а не 70. Що можна просто так надути губи, сісти на горщик і не вставати з нього до полудня», – написав Інстаграм Садальський у відповідь.

Він вважав, що артистці вже начхати на колег, адже за випадок із зникненням вона не пояснилася, хоча «всі розуміють, що сталося».


Дарина Силина, politeka.net





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