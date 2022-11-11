Зірка фільму "Попелюшка" змінилася до невпізнанності - Медді Байлліо схудла на 70 кг

Американська актриса Медді Байлліо, яка зіграла разом з Камілою Кабельо в новій інтерпретації "Попелюшка", а також з Дженніфер Еністон у фільмі "Пампушка" змінилася до невпізнанності. 26-річна дівчина скинула 70 кілограмів.

Переломним етапом стала участь Медді у фільмі "Попелюшка", в якому вона зіграла одну зі зведених сестер. В інтерв'ю People дівчина розповіла, що з 2020 року втратила більш ніж половину своєї колишньої ваги.

Вся річ у тім, що під час зйомок картини актрисі було дуже важко, і вона не встигала за іншими, більш "легкими" актрисами. Вона розповіла, що через неї довелося вирізати одну сцену, де вона та інша зведена сестра, яку зіграла Шарлотта Спенсер, вели групу їхніх 300 дівчат – струнких танцівниць. Вони співали та танцювали, але Медді Байлліо не встигала за ними.

"Я продовжувала втрачати подих. І нам довелося перезнімати сцену знову і знову через мене", - розповіла актриса.

Після зйомок у Лондоні дівчина повернулася додому до Техасу на початку пандемії коронавірусу, і тоді її життя змінилося.

"У мене було так багато вільного часу, що я просто почала гуляти. Сонце було корисним для мого психічного та фізичного здоров'я. Я ходила від 30 хвилин до години, наступного тижня я прогулювалася вже добрі дві години. Так для мене це й почалося" , – розповіла зірка.

Медді повністю змінила раціон свого харчування - спочатку вона виключила червоне м'ясо, а потім стала веганом.

"Я хочу грати ролі своєї мрії на Бродвеї, які не мають жодного відношення до моєї ваги. І я виразно бачу, що це рухається в цьому напрямку", - каже задоволена актриса.

Нагадаємо, експрем'єр-міністр України Володимир Гройсман після схуднення здивував зовнішнім виглядом – став іншою людиною.