Затримання активістки-блогерки Христини Король: ЗМІ розповіли про деталі справи

У ході слідчих заходів у справі, в рамках якої було затримано активістку Христину Король, з'ясувалося, що з лютого вона разом із групою осіб заробляла на моряках, допомагаючи їм отримати так званий "білий квиток" для виїзду на роботу за кордон.

Про це пише "Багнет", інформує Апостроф .

Як зазначають журналісти, тариф за виїзд встановлювався залежно від посади моряка, а в середньому сума становила від 7500 до 9 тисяч доларів. До цієї ціни входили "липові" довідки про стан здоров'я моряка.

"Щоб довідки "спрацювали" і можна було уникнути призову, під керівництвом Христини Король регулярно проходили мітинги та здійснювався тиск на військову адміністрацію", - наголошується у матеріалі.

Також у ході оперативно-слідчих заходів стало відомо, що дівчина "працювала у зв'язці з куратором тренажерного центру НЦФМТ - Валерієм Постолатієм". Тренажерний центр приписують начальнику поліцейського слідства Приморського району м. Одеси – Андрію Мащенку, "який і забезпечував "дах" всій схемі".

15 грудня Христині Король та всім фігурантам кримінальної справи буде обрано запобіжний захід.