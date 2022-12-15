Затримання активістки-блогерки Христини Король: ЗМІ розповіли про деталі справи

У ході слідчих заходів у справі, в рамках якої було затримано активістку Христину Король, з'ясувалося, що з лютого вона разом із групою осіб заробляла на моряках, допомагаючи їм отримати так званий "білий квиток" для виїзду на роботу за кордон.

Про це пише "Багнет", інформує Апостроф.

Як зазначають журналісти, тариф за виїзд встановлювався залежно від посади моряка, а в середньому сума становила від 7500 до 9 тисяч доларів. До цієї ціни входили "липові" довідки про стан здоров'я моряка.

"Щоб довідки "спрацювали" і можна було уникнути призову, під керівництвом Христини Король регулярно проходили мітинги та здійснювався тиск на військову адміністрацію", - наголошується у матеріалі.

Також у ході оперативно-слідчих заходів стало відомо, що дівчина "працювала у зв'язці з куратором тренажерного центру НЦФМТ - Валерієм Постолатієм". Тренажерний центр приписують начальнику поліцейського слідства Приморського району м. Одеси – Андрію Мащенку, "який і забезпечував "дах" всій схемі".

15 грудня Христині Король та всім фігурантам кримінальної справи буде обрано запобіжний захід.

"Дівчина вже не раз була помічена у гучних корупційних скандалах. Використовуючи велику базу моряків, блогерка зробила собі ім'я, влаштовуючи мітинги з провокаціями. Також на її рахунку десятки історій, де морякам обіцяли роботу без проходження відповідних екзаменаційних тестів. До речі, передача грошей від моряків до громадськості і далі вгору за корупційною схемою, здійснювалася через її рідного батька – Юрія Король, такого ж активного учасника протестів. Ці та інші факти шахрайства ляжуть в основу кримінальної справи. За попередніми оцінками, за 10 місяців злочинної діяльності група здійснила "послуг" на півмільйона доларів США", - пише "Багнет".


Іван Троянов, Апостроф





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