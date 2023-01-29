"Я - король Сатурна": чоловік впав з 7-го поверху і дивом залишився майже неушкодженим, відео
У Черкасах чоловік із криком "я - король Сатурна" стрибнув із 7 поверху. Під час падіння він гепнувся на дерево та майже не постраждав.
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Речниця КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської області" Ірина Назарок розповіла, що в чоловіка є проблеми із психікою. Він 25 січня вистрибнув із 7 поверху та майже не постраждав. Через те, що потерпілий "приземлився" на дерево, його знімали рятувальники.
"Як виявилось, чоловік - обліковий хворий. Він вистрибнув з вікна і "приземлився" на дерево. Звідти його зняли рятувальники і передали медикам. У 39-річного пацієнта незначні садна. Його доправили до Черкаського психо-неврологічного диспансеру", - повідомила Назарок.
У Мережі також опублікували відео інциденту. На ньому чути, що потерпілий називає себе "королем Сатурна" та каже, що невідомі намагаються його вбити.