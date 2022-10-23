У Києві загинув доброволець "Свободи": фото та усі деталі

У Києві посеред білого дня вбили члена добровольчого формування територіальної громади "Свобода" Олексія Щербину.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції столиці, інформує Апостроф .

За даними правоохоронці, у п’ятницю, 21 жовтня, вони отримали інформацію про стрілялину на вулиці Академіка Глушкова. Прибувши на місце події, інспектори побачили скривавленого чоловіка, якому одразу почали надавати медичну допомогу.

Після допиту свідків патруль вирушив розшукувати автомобіль, на якому зловмисники поїхали з місця пригоди. Через деякий час патрульні виявили схожий за орієнтуванням автомобіль Lexus, який був заблокований силовиками. В цілому поліцейські затримали трьох осіб.

"За попередньою інформацією встановлено, що між чоловіками стався дорожній конфлікт. Водій та пасажири Lexus побили водія Hyundai, після чого керманич позашляховика здійснив постріл у бік опонента. 34-річний потерпілий від отриманих травм помер", - йдеться у прес-релізі Нацполіції.

Заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко зазначив, що внаслідок стрілянини у Києві загинув доброволець Олексій Щербина. За його словами, загиблий був членом ДФТГ і займався оформленням документів, щоб мобілізуватися до діючого батальйону на передовій.

"Ситуація жахлива у своєму абсурді - три в**морозки на лексусі влаштували розбірки у дворі у форматі три на одного, влаштували бійку, а потім дістали зброю і почали стріляти на ураження. В київському дворі. Серед білого дня. Стріляти у людину у військовій формі. Олексій помер. Його вбили. Дружина стала вдовою, немовля стало сиротою", - зазначив Іллєнко.

Заступник голови ВО "Свобода" також оприлюднив прізвища затриманих та пообіцяв, що спільнота буде стежити за судовим процесом, аби підозрювані у вбивстві добровольця не уникнули покарання.

Іллєнко додав, що Голосіївський районий суд Києва мав обрати ймовірним зловмисникам запобіжний захід.

Один з місцевих Telegram-каналів також оприлюднив фотографії затриманих чоловіків, яких підозрюють у вбивстві добровольця.