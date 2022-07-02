У Тернополі потоп після зливи - авто "плавають", як човни: фото та відео

У суботу, 2 липня, у Тернополі пройшла сильна злива з грозою та ураганним вітром. В результаті вулиці затопило, а багато дерев повалило. Одне з дерев упало у центрі міста на вулиці Шашкевича.

Про це повідомляють місцеві мешканці.

"Настав час купувати корвет "Тернопіль", - написала одна з місцевих мешканок, інформує Апостроф.

"Серед літа, без попередження (зненацька, як сніг зимою) почалася гроза. Ну та природа і нагла!", "А все чому? бо свята бруківочка всюди і усюди. А вода то не фокусник, через бетон проходити не вміє. Позабудовували і позастеляли бруківкою всі зелені зони - от і мають. І ливневу каналізацію ніяк не реставрують толком і кількість зон водовідведення зменшили", - пишуть коментатори.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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