Куріння в Україні в громадських місцях: які заборони та штрафи запроваджують з 11 липня

Українцям нагадали про те, що вже з понеділка, 11 липня, в Україні набуває чинності заборона куріння у громадських місцях.

Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Апостроф .

Він нагадав про те, що у грудні минулого року в Україні посилили антитютюнові обмеження і тепер нововведення починають працювати.

Так, з 11 липня забороняється будь-яке куріння у громадських місцях. Під забороною опиняться електронні сигарети, нагрівальні пристрої, кальяни та трав'яні вироби. У всіх закладах громадського харчування більше не буде спеціальних зон чи приміщень для куріння.

Законом запроваджується заборона на продаж неповнолітнім тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння. Продаж цих виробів буде покараний штрафом у розмірі 1020 грн. Якщо закон буде порушено повторно протягом року – за це покарають солідним штрафом у 10 200 грн.

"Зазначу, що закон №1978, ухвалений Верховною Радою, наближає нас до європейського законодавства. Ми виконуємо вимоги Директиви 2014/40/ЄС та Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби з тютюном. Відповідно, закон – це ще один крок на шляху євроінтеграції" , — пише Радуцький.

Він зазначає, що соціальне опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 80% жителів країни схвалили заборону куріння у громадських місцях тютюнових виробів для електричного нагріву. 92% опитаних підтримали заборону продажу неповнолітнім пристроїв для нагрівання тютюну та електронних сигарет.