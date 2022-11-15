Екоактивісти облили чорною рідиною картину Клімта з музею у Відні

Один з активістів приклеїв себе до рами полотна.

Екоактивісти облили чорною рідиною картину Клімта з музею у Відні
Активісти облили "Смерть і життя" Клімта чорною рідиною
© Википедия

Двоє екоактивістів організації «Останнє покоління» облили чорною рідиною, схожою на нафту, полотно Густава Клімта «Смерть і життя» у музеї Лепольда у Відні. Активісти заявляють, що зробили це на знак протесту проти використання австрійським урядом викопної енергії, повідомляє Le Monde.

Картина не постраждала, оскільки закрита захисним склом. Після того, як активісти облили полотно рідиною, один з них приклеїв себе до рами картини.

У Twitter група опублікувала пост, у якому заявила, що це був «протест проти буріння нафти та газу», який назвав «смертним вироком суспільству».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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