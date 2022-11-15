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2022-11-15
Екоактивісти облили чорною рідиною картину Клімта з музею у Відні
Один з активістів приклеїв себе до рами полотна.
Активісти облили "Смерть і життя" Клімта чорною рідиною© Википедия
Двоє екоактивістів організації «Останнє покоління» облили чорною рідиною, схожою на нафту, полотно Густава Клімта «Смерть і життя» у музеї Лепольда у Відні. Активісти заявляють, що зробили це на знак протесту проти використання австрійським урядом викопної енергії, повідомляє
Картина не постраждала, оскільки закрита захисним склом. Після того, як активісти облили полотно рідиною, один з них приклеїв себе до рами картини.
У Twitter група опублікувала пост, у якому заявила, що це був «протест проти буріння нафти та газу», який назвав «смертним вироком суспільству».
Фаїна Вауліна, ZN.ua