Нейромережа створила похмуру картину приходу "руського міра" до Маріуполя

Штучний інтелект Midjourney, що генерує картинки за текстовими описами, створив похмуру картину приходу "російського світу" у Маріуполь, інформує Апостроф.

Картину оприлюднив художник-графік Ігор Нечитайленко у Fаcebook.

Він пояснив, під час генерації зображень за допомогою штучної нейронної мережі він шукав візуальне звучання ідеї, яку було складно уявити образно. У підсумку виникла моторошна кінематографічна картина.

"Прихід у Маріуполь довгоочікуваного "руского міра". В колаборації з #midjourney штучним інтелектом який генерує зображення за текстовим запитом. У процесі генерації зображень, шукав візуальне звучання ідеї яку мені до того було важко уявити образно, було тільки відчуття. Але в процесі спроб та помилок з'являється багато варіантів з яких можна відсіяти круту композицію, потім куча композінгу та оверпейнінг деталей та фонів у фотошопі, які дають важливу глибину та кінематографічність сюжету", - йдеться у дописі під картинкою.

На думку штучного інтелекту, "рускій мір" - це потужна труноподібна машина на колесах із церковними куполами з тлом потойбічної атмосфери.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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