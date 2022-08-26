Мешканці окупованого Маріуполя показали, де беруть питну воду

В місті відсутнє нормальне водопостачання

Мешканці окупованого Маріуполя показали, де беруть питну воду
Мешканці Маріуполя показали, де беруть воду
© Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя/Telegram

Жителі окупованого Маріуполя вимушені долати великі відстані, аби набрати питну воду з річки. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

За його повідомленням, така ситуація, зокрема, склалась у Кальміуському районі міста.

«Маріуполь. Інфраструктура знов відкочується в занепад. Мешканці Кальміуського району вимушені долати кілометри, аби набрати питну воду в річці», - написав радник мера у Telegram.

За словами Андрющенко, також не мають доступу до води та електрики мешканці Приморського району, більшості Лівобережного району, п.Волонтерівка, п.України, Кальміуського району та майже всього сектору приватної забудови.


Артем Руденко, ZN.ua





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