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2022-08-26
Мешканці окупованого Маріуполя показали, де беруть питну воду
В місті відсутнє нормальне водопостачання
Жителі окупованого Маріуполя вимушені долати великі відстані, аби набрати питну воду з річки. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
За його
«Маріуполь. Інфраструктура знов відкочується в занепад. Мешканці Кальміуського району вимушені долати кілометри, аби набрати питну воду в річці», - написав радник мера у Telegram.
За словами Андрющенко, також не мають доступу до води та електрики мешканці Приморського району, більшості Лівобережного району, п.Волонтерівка, п.України, Кальміуського району та майже всього сектору приватної забудови.
Артем Руденко, ZN.ua