MamaRika обурилася через непрохані поради з приводу зовнішності: "У 90 буду рожева, на кедах і з косяком"

MamaRika

MamaRika також зазначила, що забарвлює волосся рожевим кольором, адже їй так подобається, і вона продовжуватиме це робити.

Як повідомляє Politeka.net , українській співачці MamaRika , схоже, вже в печінках сидять непрохані поради від підписниць за кольором її волосся. У 33-річної зірки "накипіло" і вона вирішила вичерпно висловитися в Інстаграм-сторіс . Артистка поділилася, що їй набридла критика щодо її зовнішнього вигляду.

Співачка MamaRika обурилася, що деякі шанувальники просять її змінити колір волосся. Вона також зазначила, що забарвлює волосся рожевим кольором, адже їй так подобається, і вона продовжуватиме це робити.

"Так, я знову фарбуюся в рожевий. А потім зроблю це ще багато разів. Мене конкретно дістала реакція деяких моїх закомплексованих підписниць із проханням повернутися до блонду, що цей колір нібито більший для малолітків і так далі", - поділилася артистка MamaRika .

Зірка додала, що продовжуватиме й надалі робити так, як вважає за потрібне. Раптом хтось знову почне критикувати її через вигляд, артистка пригрозила заблокувати цього користувача мережі.

"Віку, обмежень, правил не існує - це все у вашій голові! Якщо вам кайфово і при цьому ви не заважаєте іншим - на здоров'я. Я і в 90 буду рожева, на кедах і з одвірком у зубах (звичайно з лікувальною метою). "Тему закрили. Інакше валитиму в бан!" - підкреслила MamaRika.


Александра Павленко, politeka.net





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