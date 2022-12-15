Кейт Міддлтон і принц Вільям показали рідкісне фото з трьома підрослими дітьми - різдвяна листівка

Кейт Міддлтон і принц Вільям рідко виходять у світ зі своїми спадкоємцями. Пара виховує трьох дітей - 9-річного принца Джорджа, який стоїть другим у черзі на престол, 7-річну принцесу Шарлотту та 4-річного принца Луї. Діти ростуть не щодня, а щогодини, тому так приємно бачити їх нові знімки.

Кейт Міддлтон і принц Вільям показали рідкісне фото з трьома підрослими дітьми

У соцмережах принц і принцеса Уельські опублікували нове фото, з'явившись у кадрі з дітьми.

"Ділімося новим фото нашої родини для цьогорічної різдвяної листівки", - йдеться у публікації подружжя.

Саме це фото прикрашатиме різдвяні листівки, які подружжя розішлють шанувальникам, які надіслали їм листи з привітаннями та побажаннями.

Автором знімку став королівський фотограф Метт Портеус, який часто співпрацює із членами монаршого сімейства. Фотосесія відбулася у Норфолку на початку 2022 року.

Кейт Міддлтон і принц Вільям показали рідкісне фото з трьома підрослими дітьми

"Я був радий провести час, фотографуючи принца, принцесу та їхніх дітей у Норфолку на початку цього року. Завжди велика честь сфотографувати ці особливі моменти в сім'ї, і я радий, що вони обрали цей портрет для своєї різдвяної листівки 2022 року", - зазначив фотограф.

На фото можна побачити, якими дорослими вже стали онуки короля Карла III, і що незабаром вони наздоженуть своїх батьків за зростом.

Монарша сім'я відображена не у формальній обстановці, одягнені у простий повсякденний одяг. Кейт Міддлтон вирішила похвалитися своїми стрункими ніжками, одягнувши вузькі джинси, хлопчики виглядали чудово в коротких шортиках, а єдина дочка пари в забавному джинсовому комбінезоні. Також досить рідкісна подія, коли спадкоємця престолу можна побачити у джинсах – свій образ принц Вільям доповнив кросівками та синьою сорочкою.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон показала розкішне вбрання для зустрічі Різдва - вишиті рукави та паєтки.


Анастасия Березовская, Тудей





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