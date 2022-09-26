Евакуйовані з Харкова та Маріуполя театри виступили на фестивалі у Кропивницькому

У Кропивницькому відбувся театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти», який проходив на сцені Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру. На фестивалі виступили евакуйовані театри з Харкова та Маріуполя, а також запрошені театральні колективи з Чернігова, Вінниці, Києва.

Цього року подія відбулася під гаслом «Музи не мовчать». Фестиваль пройшов без анонсів та афіш, а квитки не продавалися у касі.