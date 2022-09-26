Новостей.COM ⇒
2022-09-26
Українсько-французький фільм «Шаттл» покажуть на фестивалі у Римі
Картина розповідає про події, що відбулися 1941 року.
"Шаттл" покажуть на Римському кінофестивалі© Держкіно
Українсько-французький фільм "Шаттл" увійшов до програми Римського кінофестивалю. Стрічку відібрали до основного конкурсу Rome Film Festival,
У секції «Прогресивне кіно – Бачення світу завтрашнього дня» покажуть 16 фільмів з різних країн. Це будуть і ігрові стрічки, і документальні та анімаційні. При цьому "Шаттл" - єдиний проєкт конкурсної програми з України.
Фаїна Вауліна, ZN.ua