Українсько-французький фільм «Шаттл» покажуть на фестивалі у Римі

Картина розповідає про події, що відбулися 1941 року.

Українсько-французький фільм «Шаттл» покажуть на фестивалі у Римі
"Шаттл" покажуть на Римському кінофестивалі
© Держкіно

Українсько-французький фільм "Шаттл" увійшов до програми Римського кінофестивалю. Стрічку відібрали до основного конкурсу Rome Film Festival, повідомляє «Укрінформ».

У секції «Прогресивне кіно – Бачення світу завтрашнього дня» покажуть 16 фільмів з різних країн. Це будуть і ігрові стрічки, і документальні та анімаційні. При цьому "Шаттл" - єдиний проєкт конкурсної програми з України.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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