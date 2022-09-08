На Венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму "Свобода у вогні" про війну в Україні

7 вересня на Венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму «Свобода у вогні» американського режисера Євгена Афінеєвського, який розповідає про війну, розв'язану Росією в Україні. На червоній доріжці фестивалю з'явилися сам режисер, а також військова кореспондентка Наталія Нагорна та дружина бійця «Азова» Ганна Зайцева, повідомляє Держкіно.

Ганні вдалося вижити на «Азовсталі», у бомбосховищі якої вона та її маленький син провели близько двох місяців. Її чоловік приєднався до «Азова», зараз він перебуває у російському полоні. Дівчина пройшла фільтрацію, але їй вдалося зберегти карту пам'яті, на якій було знято те, що відбувалося в бомбосховищі. Ці кадри й увійшли до документального фільму Афінеєвського.