На Венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму "Свобода у вогні" про війну в Україні

Режисером стрічки став Євген Афінеєвський, який був номінований на «Оскар» за фільм про Революцію Гідності, інформує ZN.ua.

На Венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму
На Венеціанському кінофестивалі презентували фільм про війну в Україні
© ТСН

7 вересня на Венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму «Свобода у вогні» американського режисера Євгена Афінеєвського, який розповідає про війну, розв'язану Росією в Україні. На червоній доріжці фестивалю з'явилися сам режисер, а також військова кореспондентка Наталія Нагорна та дружина бійця «Азова» Ганна Зайцева, повідомляє Держкіно.

Ганні вдалося вижити на «Азовсталі», у бомбосховищі якої вона та її маленький син провели близько двох місяців. Її чоловік приєднався до «Азова», зараз він перебуває у російському полоні. Дівчина пройшла фільтрацію, але їй вдалося зберегти карту пам'яті, на якій було знято те, що відбувалося в бомбосховищі. Ці кадри й увійшли до документального фільму Афінеєвського.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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