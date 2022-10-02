У Києві попрощалися з азовцем "Хірургом", який загинув під час захисту Маріуполя: фото та відео

У неділю, 2 жовтня, попрощалися з 22-річним бійцем полку "Азов" Віталієм Харчуком з позивним "Хірург", який загинув у Маріуполі у березні, але тіло ідентифікували лише після ексгумації братської могили.

Про це повідомляє кореспондент "ТСН" з місця подій, інформує Апостроф.

З азовцем попрощалися на вулиці, який він виріс, всі його рідні та побратими. Матір українського героя розповіла, що зв'язок з ним зник 20 березня, після чого почалися пошуки її сина. Вона сподівалася, що він живий та знаходиться у полоні.

Його рота боронила Маріуполь і навіть коли вони не могли дістатись "Азовсталі", Харчук заспокоював рідних, не говорив, що там було справжнє пекло у той момент. У березні "Хірург" ліквідував три ворожі танки, його робота була "по місту". В останній бій довелося йти, коли його та товаришів по службі притиснули до моря.

Фото: facebook.com/Сергій Чирков

"Був прорив з морського порту, і після цього бою з його роти практично всі лягли, їх дуже бомбардували", - пояснила матір азовця.

Згодом Україна повернула 43 тіла оборонців Маріуполя, але більшість тіл не ідентифікували, поховавши в Дніпрі у братській могилі.

Фото: facebook.com/Сергій Чирков

"У серпні ми знайшли його тіло в Дніпрі, впізнали його за татуюванням... Я знала, що він піде, він за характером такий, дуже бойовий, він ніколи ховатись не буде. У нього оголене відчуття справедливості було", - згадує мама бійця.

Фото: facebook.com/Сергій Чирков

Письменник Сергій Чирков, який живе у сусідньому з Харчуком будинку, на своїй сторінці у Facebook написав, що останнім часом герой України жартував з мамою, питався, чи готова вона стати бабусею, що хотів би мати троє дітей.

"Його привезли до будинку, де живе кохана. У закритій труні. Взяли недвижного на плечі. Сто метрів центральною вулицею Татарки – якою бігав. Повз школу, де навчався. Зо два десятки кроків провулком. Кілька – вздовж будинку, в якому виріс", - зазначив Чирков.

Фото: facebook.com/Сергій Чирков

Фото: facebook.com/Сергій Чирков

Фото: facebook.com/Сергій Чирков

Фото: facebook.com/Сергій Чирков

Фото: facebook.com/Сергій Чирков


Катерина Глянько, Апостроф





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