Молода переселенка з Маріуполя померла від сказу у Бердичеві
Війна, розв'язана Росією проти України, це не лише страждання, смерть та руйнування. Це ще й величезна кількість безпритульних тварин, а отже, загроза поширення сказу. Крім того, зруйновані агресорами комунікації, відсутність доступу до гарантовано чистої води — це ще й загроза спалахів холери, дезінтерії та інших особливо небезпечних інфекцій, інформує
Переселенка з Маріуполя, мати двох дітей, 25-річна Антоніна, переживши всі жахи війни, померла 19 серпня в міській лікарні Бердичева від сказу. Її діагноз підтвердив директор Бердичівської міської лікарні Анатолій Сова.
Антоніна з чоловіком та двома дітьми жила дачному масиві біля Бердичева. 17 серпня відчула себе погано. 18 серпня її госпіталізували з підозрою на сказ. Усю ніч і весь день лікарі боролися за життя Антоніни, але їхні зусилля були марними. Як пояснив Анатолій Сова, ліків від сказу не існує — у разі, якщо вкусила тварина, необхідно негайно звернутися до медиків.