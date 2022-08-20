Молода переселенка з Маріуполя померла від сказу у Бердичеві

Переселенка з Маріуполя, мати двох дітей, 25-річна Антоніна, переживши всі жахи війни, померла 19 серпня в міській лікарні Бердичева від сказу. Її діагноз підтвердив директор Бердичівської міської лікарні Анатолій Сова.

Антоніна з чоловіком та двома дітьми жила дачному масиві біля Бердичева. 17 серпня відчула себе погано. 18 серпня її госпіталізували з підозрою на сказ. Усю ніч і весь день лікарі боролися за життя Антоніни, але їхні зусилля були марними. Як пояснив Анатолій Сова, ліків від сказу не існує — у разі, якщо вкусила тварина, необхідно негайно звернутися до медиків.