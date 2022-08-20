Молода переселенка з Маріуполя померла від сказу у Бердичеві

Війна, розв'язана Росією проти України, це не лише страждання, смерть та руйнування. Це ще й величезна кількість безпритульних тварин, а отже, загроза поширення сказу. Крім того, зруйновані агресорами комунікації, відсутність доступу до гарантовано чистої води — це ще й загроза спалахів холери, дезінтерії та інших особливо небезпечних інфекцій, інформує ZN.ua.

Молода переселенка з Маріуполя померла від сказу у Бердичеві
© ИА Бел.Ру

Переселенка з Маріуполя, мати двох дітей, 25-річна Антоніна, переживши всі жахи війни, померла 19 серпня в міській лікарні Бердичева від сказу. Її діагноз підтвердив директор Бердичівської міської лікарні Анатолій Сова.

Антоніна з чоловіком та двома дітьми жила дачному масиві біля Бердичева. 17 серпня відчула себе погано. 18 серпня її госпіталізували з підозрою на сказ. Усю ніч і весь день лікарі боролися за життя Антоніни, але їхні зусилля були марними. Як пояснив Анатолій Сова, ліків від сказу не існує — у разі, якщо вкусила тварина, необхідно негайно звернутися до медиків.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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