Померла Енні Вершинг - актриса, яка зіграла Тесс у "The Last of Us"

Актриса Енні Вершинг померла у віці 45 років після боротьби з раком, повідомляє Deadline. Вона озвучила та зіграла персонажа Тесс у грі "The Last of Us" ("Останні з нас"), екранізацію якої зараз випускає HBO.

Чоловік Вершинг, Стівен Фулл, поділився із виданням сумною новиною, інформує Апостроф .

"Сьогодні в душі нашої родини глибока дірка. Але Енні залишила нам інструменти, щоб заповнити її. Вона знаходила диво в найпростіших моментах. Їй не потрібна була музика, щоб танцювати. Вона навчила нас не чекати, поки пригоди знайдуть тебе. - "Іди і знайди сам. Вони усюди". І ми їх знайдемо", - йдеться у заяві.

Першою великою роллю актриси був персонаж Амелії Джоффе у серіалі "Головний госпіталь". Потім вона зіграла агента ФБР Рене Вокер у серіалі "24 години". Вершинг також відома за ролями в "Щоденниках вампіра", "Втікачах" Marvel, серіалах "Поза часом" та "Босх".

Вершинг продовжувала зніматися навіть після того, як у 2020 році їй поставили онкологічний діагноз. Вона зіграла відомі ролі у серіалах "Зоряний шлях: Пікард" та у другому сезоні "Новобранця".

Окрім чоловіка у Енні Вершинг залишилося троє дітей: 12-річний син Фредді та 4-річні близнюки Оззі та Арчі.