Померла актриса Ліза Лорінг - перша та оригінальна Венздей Аддамс

Акторка Ліза Лорінг, відома завдяки ролі Венздей у серіалі 1960-х "Сімейка Аддамс", померла у віці 64 років. Сумною новиною у Facebook поділилася її близька подруга Лора Джейкобсон. Вона заявила, що причиною смерті Лорінг став інсульт, інформує Апостроф .

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"З великим сумом повідомляю про смерть нашої подруги Лізи Лорінг. 4 дні тому вона перенесла інсульт, викликаний курінням і високим артеріальним тиском, - йдеться в публікації. - Вона знаходилася на апараті життєзабезпечення 3 дні. Вчора її сім'я прийняла важке рішення відключити його, і минулої ночі вона померла".

Фото: https://www.facebook.com/lauriejacobson

Лізи Лорінг у 2022 році відновилася після того, як Дженна Ортега зіграла культового персонажа в серіалі Netflix. Лорінг була першою Венздей у першій ігровій адаптації мультфільмів Чарльза Аддамса. У серіалі "Сімейка Аддамс" було випущено 64 епізоди з 1964 по 1966 рік.

Фото: Wikipedia

Після "Сімейки Аддамс" Лорінг знялася у кількох серіалах, таких як "Шоу Філліс Діллер", "Острів фантазій", "Барнабі Джонс". У 1977 році Лорінг повторила свою роль Венздей у телефільмі "Хелловін з новою сімейкою Аддамс". Її остання робота у кіно була у 2015 році у фільмі "Доктор Спін".