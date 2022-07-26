Німкеня вкрала картину XVI століття, здалася в поліцію і стверджує, що загубила її

У квітні донедавна невідома у світі інтриг у сфері мистецтва жінка серед білого дня вийняла з рами картину XVI століття, засунула її у велику папку і вийшла з музею Хюльсмана в Білефельді, інформує ZN.ua.

Німкеня вкрала картину XVI століття, здалася в поліцію і стверджує, що загубила її
Фрагмент картини Пітера Артсена Die Eierfrau/ілюстративний

Німкеня з Гамбурга здалася в поліцію за крадіжку з музею картини XVI століття "Портрет молодої жінки" кисті Пітера Артсена. Зазвичай такий жест означав би надзвичайно акуратне завершення справи про крадіжку витвору мистецтва, проте злодійка стверджує, що загубила картину, пише ARTnews.

У 31-річному німецькому woman filed police report o herself for theft of Pieter Aertsen oil painting from Bielefeld museum, while admitting she misplaced it in the process. https://t.co/QDMrdF5QZI

— ARTnews (@artnews) July 22, 2022

27 квітня до цього часу невідома у світі інтриг у сфері мистецтва жінка серед білого дня вийняла з рами картину XVI століття, засунула її у велику папку і вийшла з музею Хюльсмана в Білефельді. За повідомленням німецького інформаційного агентства dpa, вона стверджує, що того ж вечора втратила роботу.

Художник Артсен, якого часто через його зріст називали Lange Piet (високий Піт), був голландським художником, який працював у стилі північного маньєризму. Йому приписують винахід монументального жанрового живопису, суміші натюрморту та жанрового живопису, що часто містить біблійні аспекти.


Оксана Коваль, ZN.ua





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