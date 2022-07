Німкеня вкрала картину XVI століття, здалася в поліцію і стверджує, що загубила її

Німкеня з Гамбурга здалася в поліцію за крадіжку з музею картини XVI століття "Портрет молодої жінки" кисті Пітера Артсена. Зазвичай такий жест означав би надзвичайно акуратне завершення справи про крадіжку витвору мистецтва, проте злодійка стверджує, що загубила картину, пише ARTnews .

У 31-річному німецькому woman filed police report o herself for theft of Pieter Aertsen oil painting from Bielefeld museum, while admitting she misplaced it in the process. https://t.co/QDMrdF5QZI