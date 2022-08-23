У США релігійна організація Zide Door "Церква шанувальників галюциногенних грибів" подала до суду на поліцію Окленда за конфіскацію наркотиків

Zide Door – відділення Церкви Амброзії. Вона виступає за "безпечний доступ" до психоактивних речовин природного походження для "прямого спілкування з Богом", інформує ZN.ua.

У США релігійна організація Zide Door

Лідер спільноти Zide Door Дейв Ходжес має намір отримати компенсацію за шкоду, заподіяну правоохоронцями у 2020 році. Тоді під час рейду у церкви вилучили марихуану та гриби на 200 тисяч доларів,повідомляє Vice.

У Zide Door 60 тисяч парафіян. Вони щомісяця жертвують церкві по п'ять доларів і роблять внески до її фонду в обмін на таїнство — вживання канабісу та грибів.

У позові до поліції Zide Door посилається на Акт про відновлення релігійної свободи 1993 року. Він дозволив деяким релігійним групам США використовувати наркотики у ритуальних цілях.


Антон Герасименко, ZN.ua





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