У США релігійна організація Zide Door "Церква шанувальників галюциногенних грибів" подала до суду на поліцію Окленда за конфіскацію наркотиків

Лідер спільноти Zide Door Дейв Ходжес має намір отримати компенсацію за шкоду, заподіяну правоохоронцями у 2020 році. Тоді під час рейду у церкви вилучили марихуану та гриби на 200 тисяч доларів, повідомляє Vice.

У Zide Door 60 тисяч парафіян. Вони щомісяця жертвують церкві по п'ять доларів і роблять внески до її фонду в обмін на таїнство — вживання канабісу та грибів.