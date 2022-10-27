"Українська русалочка": Дорофєєва у блискучому топіку розбурхала фантазії шанувальників, фото

Відома співачка Надя Дорофєєва поділилася яскравим фото та розповіла про фотосесію для глянцю.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і пішла до його друга Міші Кацуріна, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне фото та розповіла про те, що стала героїнею модного глянцю.

На новій фотографії Надя зображена на змазаному фоні, і сам знімок відретушовано у фоторедакторах. Перед камерою артистка з'явилася у спокусливому образі – на ній коротенький топ із блискучих намистин, який підкреслив фігуру та витончені плечі. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і загадковий вигляд.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Новий вимір, нові образи, нові сенси… @vogue_ukraine. Дякую @antonbelinskiy за твоє бачення. Фулл матеріал за посиланням у сторіс".

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото зірки: "Неймовірні образи", "Пишаємося тобою", "Українська русалочка", "Хочеться вже на твій концерт, і побачиться з тобою", "Все змінилося, ми стали сильнішими, тому, я впевнена, і переможемо", "Гарно!", "Ти вже не плачеш?", "Надя, ти вау! Нереально красиві та стильні фотки, кайф!", "Фото, як з іншого часу. Начебто повернулася в підліткові роки. Красива дівчина", "Кожен знайшов свої смисли", "Неймовірні фото, така щира, жива, справжня Надя".