"Українська русалочка": Дорофєєва у блискучому топіку розбурхала фантазії шанувальників, фото

Надя Дорофєєва

Відома співачка Надя Дорофєєва поділилася яскравим фото та розповіла про фотосесію для глянцю.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і пішла до його друга Міші Кацуріна, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне фото та розповіла про те, що стала героїнею модного глянцю.

На новій фотографії Надя зображена на змазаному фоні, і сам знімок відретушовано у фоторедакторах. Перед камерою артистка з'явилася у спокусливому образі – на ній коротенький топ із блискучих намистин, який підкреслив фігуру та витончені плечі. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і загадковий вигляд.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Новий вимір, нові образи, нові сенси… @vogue_ukraine. Дякую @antonbelinskiy за твоє бачення. Фулл матеріал за посиланням у сторіс".

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото зірки: "Неймовірні образи", "Пишаємося тобою", "Українська русалочка", "Хочеться вже на твій концерт, і побачиться з тобою", "Все змінилося, ми стали сильнішими, тому, я впевнена, і переможемо", "Гарно!", "Ти вже не плачеш?", "Надя, ти вау! Нереально красиві та стильні фотки, кайф!", "Фото, як з іншого часу. Начебто повернулася в підліткові роки. Красива дівчина", "Кожен знайшов свої смисли", "Неймовірні фото, така щира, жива, справжня Надя".


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
Цибульська несподівано покинула Україну та здивувала кадрами: "Ніколи не думала, що..."Цибульська несподівано покинула Україну та здивувала кадрами: "Ніколи не думала, що..."
У Києві загинув доброволець "Свободи": фото та усі деталіУ Києві загинув доброволець "Свободи": фото та усі деталі
Дружина продюсера "Квартал 95" у чорному вбранні влаштувала жаркі танці на підлозі: "Ще працювати та працювати!"Дружина продюсера "Квартал 95" у чорному вбранні влаштувала жаркі танці на підлозі: "Ще працювати та працювати!"
Блондинка з "Жіночого кварталу" у мереживах зачарувала формами: "Як вам більше подобається?"Блондинка з "Жіночого кварталу" у мереживах зачарувала формами: "Як вам більше подобається?"
"Красуня-амазонка": Саніна з The Hardkiss у сукні до п'ят захопила новою фотосесією"Красуня-амазонка": Саніна з The Hardkiss у сукні до п'ят захопила новою фотосесією
Блок рекламы


Похожие новости
У Києві грабіжники мало не вбили матір військовополоненого: фотоУ Києві грабіжники мало не вбили матір військовополоненого: фото
Надя Дорофєєва у прозорому бюстгальтері із намиста та мініспідниці знялася для журналуНадя Дорофєєва у прозорому бюстгальтері із намиста та мініспідниці знялася для журналу
Прийомна донька Потапа похвалилася стильною обновкою: з'явилися фотоПрийомна донька Потапа похвалилася стильною обновкою: з'явилися фото
У Києві загинув доброволець "Свободи": фото та усі деталіУ Києві загинув доброволець "Свободи": фото та усі деталі
"Красуня-амазонка": Саніна з The Hardkiss у сукні до п'ят захопила новою фотосесією"Красуня-амазонка": Саніна з The Hardkiss у сукні до п'ят захопила новою фотосесією
Прийомна донька Потапа в міні похвалилася результатами тренувань у спортзалі: фотоПрийомна донька Потапа в міні похвалилася результатами тренувань у спортзалі: фото
Надя Дорофєєва зняла новий кліп у зруйнованому росіянами будинку: відеоНадя Дорофєєва зняла новий кліп у зруйнованому росіянами будинку: відео
Дочка Моніки Беллуччі у прозорому мереживному костюмі викликала фурор на нових фотоДочка Моніки Беллуччі у прозорому мереживному костюмі викликала фурор на нових фото
"Закрийте над нами небо": Могилевська у відчаї звернулася до світу, фото"Закрийте над нами небо": Могилевська у відчаї звернулася до світу, фото
Бабусю ведучого Олександра Вишневського врятували з-під завалів будинку у Києві: фотоБабусю ведучого Олександра Вишневського врятували з-під завалів будинку у Києві: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости