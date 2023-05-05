На Фастівщині старосту села викрили при збуті наркотиків мешканцям громади

У Київській області старосту села одного з округів Фастівської ОТГ затримали за підозрою у продажі амфетаміну. Збував "товар" посадовець лише перевіреним особам з числа місцевих жителів. Правоохоронці затримали чоловіка після чергового продажу забороненої речовини.

Про це, як передає KВ , йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, чоловік приймав замовлення на “товар” лише у перевірених осіб з-поміж місцевого населення. Телефоном домовлявся про місце зустрічі та передавав психотропи безпосередньо в руки замовника.

Зазначається, що правоохоронці задокументували два таких факти. Підозрюваного затримано після чергового продажу психотропної речовини.

“Під час обшуків за місцем проживання та роботи затриманого, а також у його транспортному засобі виявлено і вилучено психотропні речовини, набої, тротилову та димову шашки, електронні ваги і банківські картки”, – йдеться в повідомленні.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 134 тис. гривень застави.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці викрили канал розповсюдження наркотиків. Жителька Броварів з двома “помічниками” збували заборонені речовини шляхом закладок та посилками поштою. Доставка діяла по всій території України, щомісячний дохід становив понад 250 тисяч гривень.

Фото: Київська обласна прокуратура