В Киевской области пиротехники обследовали 24 села и поселка

Специалисты обезвредили 553 взрывоопасных предмета.

В Киевской области пиротехники обследовали 24 села и поселка
Піротехніки ДСНС України у Донецькій області розміновують сільськогосподарські угіддя від вибухонебезпечних предметів
Фото: dn.dsns.gov.ua

За минувшие сутки, 6 мая, в Киевской области спасатели обследовали 24 населенных пункта.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

  • Белоцерковский район: Белая Церковь, Большая Березянка, Севериновка;
  • Броварской район: Бервица, Перемога;
  • Бучанский район: Наливайковка, Королевка, Колонщина, Ворзель, Ирпень, Макаров, Мироцкое, Маковище, Мотыжин, Поташня;
  • Вышгородский район: Иванков, Андреевка, Хочева, Лютеж, Вовчки, Термаховка, Раговка, Зирка;
  • Фастовский район: Ясногородка.

Специалисты обезвредили 553 взрывоопасных предмета. А всего за все время – 29 191.

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