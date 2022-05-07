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2022-05-07
В Киевской области пиротехники обследовали 24 села и поселка
Специалисты обезвредили 553 взрывоопасных предмета.
Піротехніки ДСНС України у Донецькій області розміновують сільськогосподарські угіддя від вибухонебезпечних предметів
Фото: dn.dsns.gov.ua
За минувшие сутки, 6 мая, в Киевской области спасатели обследовали 24 населенных пункта.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
- Белоцерковский район: Белая Церковь, Большая Березянка, Севериновка;
- Броварской район: Бервица, Перемога;
- Бучанский район: Наливайковка, Королевка, Колонщина, Ворзель, Ирпень, Макаров, Мироцкое, Маковище, Мотыжин, Поташня;
- Вышгородский район: Иванков, Андреевка, Хочева, Лютеж, Вовчки, Термаховка, Раговка, Зирка;
- Фастовский район: Ясногородка.
Специалисты обезвредили 553 взрывоопасных предмета. А всего за все время – 29 191.