В Киевской области пиротехники обследовали 24 села и поселка

За минувшие сутки, 6 мая, в Киевской области спасатели обследовали 24 населенных пункта.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Белоцерковский район: Белая Церковь, Большая Березянка, Севериновка;

Броварской район: Бервица, Перемога;

Бучанский район: Наливайковка, Королевка, Колонщина, Ворзель, Ирпень, Макаров, Мироцкое, Маковище, Мотыжин, Поташня;

Вышгородский район: Иванков, Андреевка, Хочева, Лютеж, Вовчки, Термаховка, Раговка, Зирка;

Фастовский район: Ясногородка.

Специалисты обезвредили 553 взрывоопасных предмета. А всего за все время – 29 191.