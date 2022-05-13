Во Львовской области открылась релоцированная клиника, где работают врачи из зоны боевых действий

Во Львовской области начало принимать пациентов отделение клиники семейной медицины "Медицинская Звезда", которое по программе релокации предприятий перевезли в область.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Апостроф.

По его словам, пациентов здесь ждут семеро врачей, которые переехали на Львовщину из Харькова, Мариуполя, Херсона и Сум.

"Говорят, раньше приезжали во Львов как туристы, а теперь нашли здесь крышу над головой, работу по специальности и относительное спокойствие", – рассказал глава областной администрации.

Он добавил, что услуги клиники доступны как местным жителям, так и вынужденным переселенцам. Для последних услуги будут предоставляться бесплатно.

"По состоянию на 12 мая есть 867 заявок от предпринимателей, которые хотят перевезти свой бизнес на Львовщину. 141 компания уже это сделала, 85 из них – заработали в нашей области, остальные – завершают подготовительные работы для этого", – говорит Козицкий и добавляет, что таким образом удалось сохранить 4312 рабочих мест.

Областной глава напоминает, что для желающих переместить свой бизнес на территорию Львовской области действует программа релокации. Она доступна для владельцев и руководителей как крупного, так и малого бизнеса. Для этого необходимо заполнить заявку.

Напомним, ранее первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что программа релокации предприятий доступна для любого бизнеса, находящегося в зоне риска из-за боевых действий.


Иван Троянов, Апостроф

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