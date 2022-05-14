Суд во Львовской области признал виновными двух врачей ЦРБ в смерти 12-летнего мальчика

Роман Кулак из Тернопольской области умер 5 лет назад из-за неправильного диагноза.

Суд во Львовской области признал виновными двух врачей ЦРБ в смерти 12-летнего мальчика
Фото: zaxid.net

Суд во Львовской области признал виновными двух врачей Жидачевской центральной районной больницы Юрия Михайлюка и Анну Чущак в смерти 12-летнего Романа Кулака из Тернопольской области.

Об этом пишет zaxid.net.

Мальчик умер пять лет назад из-за неправильного диагноза.

Николаевский районный суд объявил приговор в четверг, 12 мая.

52-летнему хирургу Юрию Михайлюку присудили три года лишения свободы с запретом заниматься врачебной деятельностью на тот же срок. В то же время суд удовлетворил ходатайство Михайлюка и применил закон об амнистии. Он в тюрьму не сядет, поскольку имеет на иждивении пожилых родителей.

Другой фигурантке – 78-летней дежурному врачу Анне Чущак суд присудил два года лишения свободы, освободив от наказания на испытательный срок 1 год. Заниматься врачебной практикой ей не запрещали, поскольку она уже не работает.

Возмещение материального и морального ущерба родители ребенка не требовали. В свою очередь хирург Юрий Михайлюк и дежурный врач Анна Чущак своей вины в смерти ребенка не признали и просили суд их оправдать.

В декабре 2017 года клинично-экспертная комиссия Минздрава подтвердила, что именно непрофессиональные действия медиков в Жидачевской районной больнице повлекли за собой смерть 12-летнего Романа Кулака. Медики в районе диагностировали отравление и тепловой удар, а на самом деле у мальчика был заворот кишечника.

Следствие по делу смерти 12-летнего Романа Кулака длилось более полутора лет, в декабре 2018 года хирургу Юрию Михайлюку и дежурному врачу Анне Чущак объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.140 УКУ (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медиком). Дело более трех лет рассматривалось сначала в Жидачевском, а затем в Николаевском районном суде.

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