"Холостячка" Мишина призналась, за что ее оштрафовали полицейские в Европе: "Вот, минус 200 евро"

Ксения Мишина

Актриса и "Холостячка" Ксения Мишина поделилась историей, которая с ней приключилась в Европе, опубликовав новые стори в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая несколько лет назад стала победительницей "Танців з зірками". А после этого Мишина решила рискнуть и стала первой "Холостячкой". На проекте победил юморист Александр Эллерт. Пара была некоторое время вместе, но так и не смогла построить счастливые отношения. А недавно Мишину приглашали судить проект "Україна має талант", где она была вместе с Евгением Котом и Сергеем Притулой. Сейчас Мишина в Европе, прячется от ужасов войны. А в этот раз в Инстаграм решила рассказать, за что ей выписали штраф.

"Друзья, привет. Мы с Платончиком в аэропорту. Меня ждет небольшое путешествие, потом все расскажу. Все увидите. Но я расскажу, как начался мой день, выехали в аэропорт и меня остановила полиция за то, что я держа в руках телефон смотрела в навигатор, чтобы доехать в аэропорт. Вот, минус 200 Евро", - рассказала Ксения.


Артём Батечко, politeka.net





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