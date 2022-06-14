Цибульская призналась, когда вернется в Киев: "Жизнь в столице классная, но..."

Оля Цибульская

Оля Цибульская призналась, что очень хочет в Киев.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская ответила на вопросы своих подписчиков и поделилась личным. В частности она рассказала, какие изменения произошли с ней после начала войны. Кроме того, артистка призналась, собирается ли она вернуться в Киев.

Оля Цибульская призналась, что ей трудно ответить, что изменилось внутри. Жизненные ценности у нее остались прежними. То, что было важным до войны, осталось важным и сейчас. При этом певица заметила, что стала меньше суетиться.

"Наверное, меньше стала суетиться. Не хочу тратить силы на то, что можна не делать. Почувствовала свое бессилие и силу одновременно. Кардинальные изменения во всем больше не пугают. Ведь самое главное, то что мое - будет со мной. А все остальное суета", - рассказала Оля Цибульская.

Также она призналась, что очень хочет в Киев, но пока у нее там нет работы.

"Много коллег из моей сферы раскиданы по миру. Жизнь в столице классная, но дорогая. Очень хочу в Киев. Даст Бог и вернусь", - добавила певица.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Манга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском ДонцеМанга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском Донце
Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"
Александр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в УкраинеАлександр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в Украине
Была вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедииБыла вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедии
Ани Лорак: почему певица не комментирует войну в УкраинеАни Лорак: почему певица не комментирует войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
"Холостячка" Мишина призналась, за что ее оштрафовали полицейские в Европе: "Вот, минус 200 евро""Холостячка" Мишина призналась, за что ее оштрафовали полицейские в Европе: "Вот, минус 200 евро"
В одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедииВ одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедии
Полиция задержала киевского бизнесмена продавашего гуманитарную помощьПолиция задержала киевского бизнесмена продавашего гуманитарную помощь
В Киеве проверили качество воды на пляжах: где хуже всегоВ Киеве проверили качество воды на пляжах: где хуже всего
Netflix показал тизер 2 сезона "Игры в кальмара": когда выйдет продолжениеNetflix показал тизер 2 сезона "Игры в кальмара": когда выйдет продолжение
Под Киевом снова горят торфяникиПод Киевом снова горят торфяники
Манга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском ДонцеМанга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском Донце
Крутоголов из "Дизель шоу" разоткровенничался об россиянах Писаренко и Никишине: "Никогда у них не было..."Крутоголов из "Дизель шоу" разоткровенничался об россиянах Писаренко и Никишине: "Никогда у них не было..."
"Геть з України москаль некрасивий": Сердючка выступила в киевском метро в поддержку военных"Геть з України москаль некрасивий": Сердючка выступила в киевском метро в поддержку военных
В КГГА рассказали, начнется ли в Киеве пляжный сезонВ КГГА рассказали, начнется ли в Киеве пляжный сезон
Последние новости
Подгружаем последние новости