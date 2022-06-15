Холерная палочка в Киеве: появилась информация из КГГА

Киевская городская государственная администрация обратилась с заявлением к горожанам по поводу слухов, что в воде столичного водопровода обнаружена холерная палочка. Ни этого патогена, ни других в воде из городского водопровода не обнаружено.

Холерная палочка в Киеве: КГГА обратилась к горожанам с заявлением

Все слухи о холерном вибрионе в столичной воде – фейк, говорится в заявлении от КГГА.

Столичная мэрия вынуждена была отреагировать на активно распространяемую соцсетями информацию о якобы обнаруженной в киевской водопроводной воде бактерии холерного вибриона.

Распространяясь не хуже той же холеры, слухи обрастают жуткими подробностями. Люди пишут, что сырой водой из-под крана нельзя пользоваться ни в коем случае. Мол, чистить зубы, мыть овощи и фрукты нужно только обеззараженной кипяченой водой.

Холерная палочка в Киеве: КГГА обратилась к горожанам с заявлением

"В "Киевводоканале" уверяют, что эта информация не соответствует действительности и, скорее всего, направлена на дестабилизацию ситуации и нагнетание паники среди населения.

Качество питьевой воды контролируется по показателям эпидемической безопасности и санитарно-химическим показателям безопасности. Никаких отклонений от ДСанПиН 2.2. 4-171-10 пока нет, водопроводная вода полностью безопасна", - говорится в информации от столичной мэрии.

Мэрия также подчеркивает, что у городского водоканала есть полный арсенал химических средств для обеззараживания воды, и что все профилактические работы на Киевводоканале проводятся вовремя. Также вовремя специалисты коммунального предприятия проверяют качество питьевой воды. Следовательно, у киевлян никаких оснований для беспокойства нет.

Кстати, последняя вспышка холеры на территории Украины была зафиксирована в Мариуполе в 2011 году. Еще один случай этого заболевания был обнаружен в 2018 году в Бердянске. Тогда холерой заболел мужчина из Днепропетровской области, который приехал в Бердянск на отдых. Однако ни в городской воде, ни у тех, кто с ним контактировал, холерной палочки не обнаружили.


Марченко Любов, Тудей





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