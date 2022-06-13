В Киеве проверили качество воды на пляжах: где хуже всего
Несмотря на то, что из-за войны в Украине пляжного сезона в большинстве областей Украины в этом году, вероятно, не будет, коммунальщики проверили воду в водоемах Киева, информирует
Об этом говорится на Facebook-странице коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "ПЛЕСО".
Так, среди 13 столичных пляжей качество воды соответствует норме только на одном – "Золотом".
Согласно анализам, относительно безопасная вода еще на пяти пляжах – "Детском", "Молодежном", "Вербном", "Венеции" и "Предместной слободке".
Наиболее опасные показатели обнаружили на пляжах:
- "Галерный";
- "Пуща-Водица";
- "Райдуга";
- "Тельбин";
- "Центральный";
- "Троещина";
- "Веселка".
В воде на перечисленных пляжах было обнаружено превышение по бактериологическим показателям и допустимым концентрациям вредных химических веществ.
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