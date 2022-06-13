В Киеве проверили качество воды на пляжах: где хуже всего

Несмотря на то, что из-за войны в Украине пляжного сезона в большинстве областей Украины в этом году, вероятно, не будет, коммунальщики проверили воду в водоемах Киева , информирует Апостроф .

Об этом говорится на Facebook-странице коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "ПЛЕСО".

Так, среди 13 столичных пляжей качество воды соответствует норме только на одном – "Золотом".

Согласно анализам, относительно безопасная вода еще на пяти пляжах – "Детском", "Молодежном", "Вербном", "Венеции" и "Предместной слободке".

Наиболее опасные показатели обнаружили на пляжах:

"Галерный";

"Пуща-Водица";

"Райдуга";

"Тельбин";

"Центральный";

"Троещина";

"Веселка".

В воде на перечисленных пляжах было обнаружено превышение по бактериологическим показателям и допустимым концентрациям вредных химических веществ.





Ранее мы писали о безопасном отдыхе на воде.