В Киеве проверили качество воды на пляжах: где хуже всего

Несмотря на то, что из-за войны в Украине пляжного сезона в большинстве областей Украины в этом году, вероятно, не будет, коммунальщики проверили воду в водоемах Киева, информирует Апостроф.

Об этом говорится на Facebook-странице коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "ПЛЕСО".

Так, среди 13 столичных пляжей качество воды соответствует норме только на одном – "Золотом".

Согласно анализам, относительно безопасная вода еще на пяти пляжах – "Детском", "Молодежном", "Вербном", "Венеции" и "Предместной слободке".

Наиболее опасные показатели обнаружили на пляжах:

  • "Галерный";
  • "Пуща-Водица";
  • "Райдуга";
  • "Тельбин";
  • "Центральный";
  • "Троещина";
  • "Веселка".

В воде на перечисленных пляжах было обнаружено превышение по бактериологическим показателям и допустимым концентрациям вредных химических веществ.


Ранее мы писали о безопасном отдыхе на воде.


Мария Швец, Апостроф





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