Відпочивальників немає, а на пляжах міни: як живе в окупації популярний курорт Лазурне, фото та відео

Унаслідок повномасштабного російського вторгнення курортні міста України на узбережжях Чорного та Азовського морів знаходиться під тимчасовою окупацією, зокрема, Лазурне в Херсонській області. Зараз там безлюдно, а морем дрейфують міни, інформує Апостроф .

Про це свідчать численні фото та відео від місцевих мешканців.

Селище Лазурне - український курорт на березі Чорного моря - розташоване за 20 км від Залізного Порту й теж перебуває під тимчасовою окупацією. Колись на пляжах не було вільного місця, адже відпочивальники з усією України обирали селище для того, щоб покупатися в теплому морі та подихати морським повітрям, а зараз там пустельно.

На пляжах Лазурного існує мінна небезпека: міни дрейфують морем та часто випливають на берег. На мінах уже підірвалося три людини. Через окупацію до селища майже неможливо дістатися із інших регіонів, але люди й не поспішають купатися в замінованому морі.