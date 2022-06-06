В Киеве поймали старого педофила: прямо в трамвае цеплялся к ребенку

Пожилой уроженец РоSSии в киевском трамвае цеплялся к малолетнему ребенку, пытаясь коснуться его интимных мест.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram-канале, информирует Апостроф .

Инцидент произошел в пятницу, 3 июня, в Деснянском районе столицы. К правоохранителям обратилась женщина, утверждавшая, что неизвестный мужчина, находясь в трамвае, приставал к ее 10-летнему сыну и пытался коснуться его половых органов.

Злоумышленнику удалось задержать, им оказался 69-летний уроженец г. Новоалтайска, РФ , пенсионер.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего лица) и решается вопрос об избрании меры пресечения.