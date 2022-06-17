В Киеве под видом добровольческого батальона действовала преступная группировка — СБУ
Одному из участников банды уже сообщили о подозрении.
СБУ обезвредила преступную группировку, действовавшую в Киеве под видом добровольческого батальона. Об этом
В частности, установлено, что в состав банды входило 5 человек разной национальности. Их деятельностью на территории РоSSии руководил уроженец Дагестана, подконтрольный представителям спецслужб РФ.
Для маскировки преступной деятельности участники группировки устроились в ряды добровольческого батальона одного из районов столицы.
Преступники используя документы подставных лиц, получили автоматическое оружие, которое впоследствии скрывали по местам жительства.
У злоумышленников изъят арсенал боевых средств поражения. В частности, 29 автоматов Калашникова, 1,2 кг взрывчатки, боевые гранаты, гранатомет и пулемет РПК.
По данным следствия, автоматы преступники намеревались использовать для дестабилизации обстановки в регионе.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Одному из участников банды уже сообщили о подозрении.
Решается вопрос привлечения к ответственности других лиц, досудебное расследование продолжается.