В Киеве под видом добровольческого батальона действовала преступная группировка — СБУ

Одному из участников банды уже сообщили о подозрении.

В Киеве под видом добровольческого батальона действовала преступная группировка — СБУ
© СБУ

СБУ обезвредила преступную группировку, действовавшую в Киеве под видом добровольческого батальона. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В частности, установлено, что в состав банды входило 5 человек разной национальности. Их деятельностью на территории РоSSии руководил уроженец Дагестана, подконтрольный представителям спецслужб РФ.

Для маскировки преступной деятельности участники группировки устроились в ряды добровольческого батальона одного из районов столицы.

Преступники используя документы подставных лиц, получили автоматическое оружие, которое впоследствии скрывали по местам жительства.

У злоумышленников изъят арсенал боевых средств поражения. В частности, 29 автоматов Калашникова, 1,2 кг взрывчатки, боевые гранаты, гранатомет и пулемет РПК.

По данным следствия, автоматы преступники намеревались использовать для дестабилизации обстановки в регионе.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Одному из участников банды уже сообщили о подозрении.

Решается вопрос привлечения к ответственности других лиц, досудебное расследование продолжается.


Анастасия Гурин, ZN.ua





Интересные новости
Андраде из "Орла и решки" показала моменты, о которых стоит помнить: "Жизнь победит"Андраде из "Орла и решки" показала моменты, о которых стоит помнить: "Жизнь победит"
Женя Галич в рядах ВСУ попал в больницу и показал фото в палате
В одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедииВ одном из озер Киева утонул мужчина: подробности трагедии
Манга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском ДонцеМанга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском Донце
Была вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедииБыла вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедии
Блок рекламы


Похожие новости
Холерная палочка в Киеве: появилась информация из КГГАХолерная палочка в Киеве: появилась информация из КГГА
Звезда "Орел и Решка" Андраде заворожила видом в прозрачном платье: "Муза"Звезда "Орел и Решка" Андраде заворожила видом в прозрачном платье: "Муза"
Любимица Вакарчука Соловий впечатлила видом в джинсовом мини: "Красиво расположились..."Любимица Вакарчука Соловий впечатлила видом в джинсовом мини: "Красиво расположились..."
В Киеве проверили качество воды на пляжах: где хуже всегоВ Киеве проверили качество воды на пляжах: где хуже всего
В КГГА рассказали, начнется ли в Киеве пляжный сезонВ КГГА рассказали, начнется ли в Киеве пляжный сезон
"Ваш родственник в больнице": в Киеве задержали телефонного афериста, зарабатывавшего на стариках"Ваш родственник в больнице": в Киеве задержали телефонного афериста, зарабатывавшего на стариках
В Киеве вспыхнуло общежитие, примчались спасатели: что известно о жертвах и пострадавшихВ Киеве вспыхнуло общежитие, примчались спасатели: что известно о жертвах и пострадавших
В Киеве поймали старого педофила: прямо в трамвае цеплялся к ребенкуВ Киеве поймали старого педофила: прямо в трамвае цеплялся к ребенку
В Киеве появилось панно в честь гусей, которые сбили самолет оккупантовВ Киеве появилось панно в честь гусей, которые сбили самолет оккупантов
Смотрел Арестовича: WELLBOY рассказал, почему во время войны остался в КиевеСмотрел Арестовича: WELLBOY рассказал, почему во время войны остался в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости