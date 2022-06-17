В Киеве под видом добровольческого батальона действовала преступная группировка — СБУ

СБУ обезвредила преступную группировку, действовавшую в Киеве под видом добровольческого батальона. Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

В частности, установлено, что в состав банды входило 5 человек разной национальности. Их деятельностью на территории РоSSии руководил уроженец Дагестана, подконтрольный представителям спецслужб РФ .

Для маскировки преступной деятельности участники группировки устроились в ряды добровольческого батальона одного из районов столицы.

Преступники используя документы подставных лиц, получили автоматическое оружие, которое впоследствии скрывали по местам жительства.

У злоумышленников изъят арсенал боевых средств поражения. В частности, 29 автоматов Калашникова, 1,2 кг взрывчатки, боевые гранаты, гранатомет и пулемет РПК.

По данным следствия, автоматы преступники намеревались использовать для дестабилизации обстановки в регионе.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Одному из участников банды уже сообщили о подозрении.

Решается вопрос привлечения к ответственности других лиц, досудебное расследование продолжается.