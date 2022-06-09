В КГГА рассказали, начнется ли в Киеве пляжный сезон

Есть угроза обнаружения взрывоопасных предметов в водоемах, информирует ZN.ua.

В КГГА рассказали, начнется ли в Киеве пляжный сезон
© КП Плесо

В Киеве местные власти пока не планируют начинать пляжный сезон по соображениям безопасности из-за угрозы обнаружения взрывоопасных предметов в столичных водоемах, сообщает прессслужба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Спасатели проверили два киевских пляжа: "Центральный" и "Венеция". На их территории взрывоопасные предметы не обнаружены.

"Однако водолазы также извлекают со дна другие габаритные предметы и ветви", - говорится в сообщении.

В КГГА не советуют в условиях военного положения и безопасности граждан посещать пляжи и зоны отдыха.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что на полное разминирование территорий Украины, где проходили или проходят боевые действия, потребуется до 10 лет.

Он также отметил, что разминирование территорий продолжается в Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях.


Анна Конюченко, ZN.ua





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