Труханов розповів про відкриття пляжного сезону: як все відбуватиметься

В Одесі попри війну все ж таки курортному сезону бути. Деякі ділянки відкриють для купання та відпочинку на піску.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов польському телеканалу Polsat News.

За словами очільника міста, сьогодні перебування людей на пляжах є небезпечним. Але потік відпочивальників з кожним днем зростає, а сили Нацполіції, патрульної поліції, муніципальної варти не справляються з такою кількістю людей.

"Ми зараз розробляємо проєкт створення безпечних ділянок на пляжах, де будуть встановлені спеціальні захисні сітки. Також плануємо поставити додаткові спостережні вежі", — сказав Геннадій Труханов.

Відкриття деяких одеських пляжів анонсував також голова МВС Денис МонастирськийНаціональному телемарафону. Проте, коли такі ділянки відкриють для пляжного відпочинку та їх перелік поки що невідомі.