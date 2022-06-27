Труханов розповів про відкриття пляжного сезону: як все відбуватиметься
В Одесі попри війну все ж таки курортному сезону бути. Деякі ділянки відкриють для купання та відпочинку на піску.
За словами очільника міста, сьогодні перебування людей на пляжах є небезпечним. Але потік відпочивальників з кожним днем зростає, а сили Нацполіції, патрульної поліції, муніципальної варти не справляються з такою кількістю людей.
"Ми зараз розробляємо проєкт створення безпечних ділянок на пляжах, де будуть встановлені спеціальні захисні сітки. Також плануємо поставити додаткові спостережні вежі", — сказав Геннадій Труханов.
Відкриття деяких одеських пляжів анонсував також голова МВС Денис МонастирськийНаціональному телемарафону. Проте, коли такі ділянки відкриють для пляжного відпочинку та їх перелік поки що невідомі.
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